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الكوفية والعلم الفلسطيني يزينان قاعة مجلس النواب:المجلس يتبرع بمبلغ 50 ألف دينار لحملة ((أغيثوا غزة))

10/17/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انتقادات حادة من النواب لـ«سوق العمل»

الصالح: «تسجيل العمالة» صنع حالة من الفوضى.. حميدان: لا يسمح للمخالف بالتسجيل

31 ألف عامل صححوا أوضاعهم أو غادروا البحرين و26 ألفا لا يمكن تسجيلهم


أحال‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬امس‭ ‬توصيات‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬بشأن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بعد‭ ‬مناقشات‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬حول‭ ‬أداء‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬مسوق‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬واجهت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬الحادة‭ ‬بشأن‭ ‬أدائها،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬جميل‭ ‬حميدان‭ ‬ان‭ ‬نظام‭ ‬العمالة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬للعامل‭ ‬الهارب‭ ‬ولا‭ ‬الذي‭ ‬عليه‭ ‬مخالفات‭ ‬بأن‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النظام،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬مخالف‭ ‬غير‭ ‬مؤهلين‭ ‬لدخول‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬وأنهم‭ ‬معرضون‭ ‬فقط‭ ‬لملاحقة‭ ‬حملات‭ ‬التفتيش‭ ‬والترحيل،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬الشروط‭ ‬ان‭ ‬العامل‭ ‬الهارب‭ ‬أو‭ ‬الذي‭ ‬عليه‭ ‬مخالفة‭ ‬لا‭ ‬يقبله‭ ‬نظام‭ ‬العمالة‭ ‬المسجلة‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬ملاحظات‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬بشأن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ان‭ ‬البحرين‭ ‬بها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬103‭ ‬آلاف‭ ‬عامل‭ ‬غير‭ ‬نظامي،‭ ‬والحكومة‭ ‬جربت‭ ‬عدة‭ ‬وسائل‭ ‬لتنظيمهم‭ ‬حتى‭ ‬نعرف‭ ‬كيف‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الكتلة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخدم‭ ‬العمال‭ ‬أو‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬او‭ ‬البحرين‭ ‬ككل،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬منحناهم‭ ‬فرصة‭ ‬لتصحيح‭ ‬أوضاعهم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬وضعهم‭ ‬تحت‭ ‬رقابة‭ ‬الدولة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬اقبل‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬42‭ ‬ألفا،‭ ‬وأننا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نريد‭ ‬وضع‭ ‬غرامات‭ ‬عليهم‭ ‬لأننا‭ ‬أردنا‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬حتى‭ ‬يصبحوا‭ ‬تحت‭ ‬رقابة‭ ‬السلطات‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬31‭ ‬ألف‭ ‬لم‭ ‬يسجلوا‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬وخرجوا‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬طواعية‭ ‬أو‭ ‬صححوا‭ ‬أوضاعهم‭ ‬دون‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالتسجيل،‭ ‬وهناك‭ ‬26‭ ‬ألفا‭ ‬مازالوا‭ ‬ممتنعين‭ ‬عن‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاعهم‭ ‬وهؤلاء‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يفرض‭ ‬عليهم‭ ‬غرامات،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬التزاما‭ ‬بضوابط‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬التخصصية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المسجلين،‭ ‬وأنهم‭ ‬لا‭ ‬ينافسوا‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬بحرينيون،‭ ‬وهناك‭ ‬التزامات‭ ‬مالية‭ ‬عليهم‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬850‭ ‬دينارا‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬العامل‭ ‬نظاميا‭.‬

وتساءل‭ ‬الوزير‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬ماذا‭ ‬تقترحون‭ ‬من‭ ‬أساليب‭ ‬فاعلة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشريحة‭ ‬المتراكمة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬والمدن‭ ‬والقرى،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬اقناعهم‭ ‬وإدخالهم‭ ‬ضمن‭ ‬العمالة‭ ‬النظامية‭ ‬حتى‭ ‬يصبحوا‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الدولة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مدروسة‭ ‬وبها‭ ‬حوافز‭ ‬وتراعي‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬والأجنبية‭ ‬عبر‭ ‬تخصيص‭ ‬مهن‭ ‬محددة‭ ‬لا‭ ‬تدخل‭ ‬فيها‭ ‬سجلات‭ ‬تجارية‭ ‬تضر‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬ولا‭ ‬مهن‭ ‬تقتضي‭ ‬مزاولة‭ ‬مهن‭ ‬راقية‭ ‬مثل‭ ‬الطبيب‭ ‬أو‭ ‬المدرس‭ ‬والمهندس‭ ‬بل‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬مهن‭ ‬مثل‭ ‬النجار‭ ‬وعامل‭ ‬البناء‭ ‬والسباك‭ ‬والسائق‭ ‬وهناك‭ ‬إجراءات‭ ‬لوضع‭ ‬شروط‭ ‬لمزاولتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬بشأن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬واجهها‭ ‬عدم‭ ‬تعاون‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬برئاستها‭ ‬السابقة،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬يجب‭ ‬توضيحها‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬المقارنة‭ ‬بين‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة‭ ‬وتصريح‭ ‬العمل‭ ‬المرن‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إلغاؤه‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬رد‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬على‭ ‬اللجنة،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة‭ ‬هي‭ ‬نسخة‭ ‬مطورة‭ ‬من‭ ‬التصريح‭ ‬المرن،‭ ‬فالعامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬اصبح‭ ‬متسلطا‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الدولة‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬صنع‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يخالف‭ ‬سنوات‭ ‬ثم‭ ‬يصحح‭ ‬أوضاعه‭ ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬أي‭ ‬فلس‭ ‬عبر‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة‭. ‬فيما‭ ‬رد‭ ‬الوزير‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬سبب‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬الردود‭ ‬ان‭ ‬الهيئة‭ ‬كانت‭ ‬تشهد‭ ‬تحولا‭ ‬إداريا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬الان‭ ‬تدارك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭.‬


37% انخفاضا في عدد التأشيرات المحولة

كشف‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة
انه‭ ‬تم‭ ‬انخفاض‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرات‭ ‬السياحة‭ ‬الى‭ ‬عمل‭ ‬بنسبة‭ ‬37‭% ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬وضع‭ ‬هذه‭ ‬الضوابط‭ ‬والإجراءات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬منح‭ ‬التأشيرة‭ ‬للسجلات‭ ‬المخالفة‭.‬

وقال‭ ‬ان
العمل‭ ‬قائم‭ ‬ومستمر‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الضوابط‭ ‬والحلول‭ ‬لمعالجة‭ ‬أي‭ ‬قصور،‭ ‬وإن‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬دورها‭ ‬حيوي،‭ ‬وإنه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تم‭ ‬اصدار‭ ‬مليون‭ ‬و200‭ ‬ألف‭ ‬تأشيرة‭ ‬والمخالفات‭ ‬فيها‭ ‬لم‭ ‬تتعد‭ ‬1‭%‬،‭ ‬والعام‭ ‬الحالي‭ ‬حتى‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬تم‭ ‬تخطي‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬التأشيرات‭ ‬ونسبة‭ ‬المخالفات‭ ‬أيضا‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬النسبة‭ ‬1‭%.‬

وتابع‭ ‬اننا‭ ‬نعيش‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬السائحين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬تقديم‭ ‬تسهيلات‭ ‬لخدمة‭ ‬اقتصادنا،‭ ‬يصاحب‭ ‬تلك‭ ‬التسهيلات‭ ‬ممارسات‭ ‬سلبية‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬معالجتها،‭ ‬مثل‭ ‬تشديد‭ ‬الضوابط‭ ‬على‭ ‬الجنسيات‭ ‬التي‭ ‬تستغل‭ ‬هذه‭ ‬التسهيلات‭ ‬عبر‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬المسافرين‭ ‬الذين‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬تذكرة‭ ‬عودة‭ ‬أو‭ ‬تأشيرة‭ ‬إقامة‭ ‬أو‭ ‬مبالغ‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬يكون‭ ‬القرار‭ ‬لموظف
الجوازات‭ ‬الذي‭ ‬يتأكد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأمور،‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬انه‭ ‬بالفعل‭ ‬يتم‭ ‬ارجاع‭ ‬اعداد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يتبين‭ ‬انهم‭ ‬جاءوا‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬وليس‭ ‬للسياحة‭.‬


المنصات الإلكترونية والغرامات تعطل قانون الصحافة

وزير الإعلام: ضرورة تنظيم الحسابات الإلكترونية.. عبدالنبي سلمان: لا ضمانة في منحهم تراخيص

أدت‭ ‬خلافات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬مواد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الصحافة‭ ‬والطباعة‭ ‬والنشر‭ ‬الى‭ ‬سحب‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مناقشات‭ ‬استمرت‭ ‬نحو‭ ‬الساعتين،‭ ‬وتساءل‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬عن‭ ‬أصحاب‭ ‬المنصات‭ ‬الالكترونية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القانون‭ ‬الجديد،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المادة‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬بممارسة‭ ‬الاعلام‭ ‬والصحافة‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص،‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬منصات‭ ‬إلكترونية‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المادة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬اسماه‭ ‬رفض‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬منحهم‭ ‬تصاريح،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬أصحاب‭ ‬المنصات‭ ‬الالكترونية‭ ‬توظف‭ ‬بحرينيين‭ ‬وتعين‭ ‬اسر‭ ‬وتقدم‭ ‬خدمة‭ ‬اعلامية‭ ‬حقيقية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قد‭ ‬نخسر‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬بسبب‭ ‬تلك‭ ‬المادة،‭ ‬متسائلا‭ ‬اين‭ ‬الضمانة‭ ‬لأن‭ ‬تقدم‭ ‬الوزارة‭ ‬ترخيصا‭ ‬لهذه‭ ‬المنصات‭ ‬الالكترونية؟

في‭ ‬حين‭ ‬علق‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام‭ ‬د‭. ‬رمزان‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الصحافة‭ ‬والطباعة‭ ‬والنشر‭ ‬أشاد‭ ‬به‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وجمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬والنواب‭ ‬الذين‭ ‬تناقشنا‭ ‬معهم‭ ‬بخصوص‭ ‬القانون،‭ ‬مضيفا‭ ‬اننا‭ ‬الان‭ ‬امام‭ ‬خيارين،‭ ‬اما‭ ‬ان‭ ‬نسير‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التحديث‭ ‬وإما‭ ‬ان‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬تعطيل‭ ‬القانون‭ ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬لا‭ ‬ترضونه‭ ‬لأن‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي‭ ‬حيوي‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬صورة‭ ‬البحرين‭ ‬الحقيقية‭.‬

وتابع‭ ‬الوزير‭ ‬ان‭ ‬حصر‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬الإخبارية‭ ‬والالكترونية‭ ‬هو‭ ‬امر‭ ‬منقوص‭ ‬وأن‭ ‬النطاق‭ ‬الإعلامي‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير،‭ ‬مؤكدا‭ ‬قوله‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نترك‭ ‬الامر‭ ‬بلا‭ ‬تنظيم،‭ ‬فالتنظيم‭ ‬والترخيص‭ ‬حماية‭ ‬لهم‭ ‬وهذا‭ ‬رأي‭ ‬أصحاب‭ ‬المنصات‭ ‬الإخبارية‭ ‬ومنصات‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ترخيص‭ ‬لهم‭ ‬سيوقعهم‭ ‬في‭ ‬مخاطر‭ ‬اشد‭ ‬وهي‭ ‬ممارسة‭ ‬التجارة‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬يقيد‭ ‬عمل‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استحداث‭ ‬أنشطة‭ ‬إلكترونية‭ ‬جديدة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬طالب‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬سحب‭ ‬المشروع‭ ‬أو‭ ‬رفضه‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬اسماه‭ ‬الغرامات‭ ‬الكبيرة‭ ‬المفروضة‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬ووافقه‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الامر،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ملاحظات‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬مثل‭ ‬ارتفاع‭ ‬مبالغ‭ ‬الغرامات‭ ‬وأيضا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬غلق‭ ‬الصحيفة‭ ‬سيتضرر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الحسيني‭ ‬اننا‭ ‬مع‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا،‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬الغرامات‭ ‬كأنها‭ ‬قاعدة‭ ‬هو‭ ‬امر‭ ‬مغلوط‭ ‬وأيضا‭ ‬الفرض‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬ترخيص‭ ‬لجهات‭ ‬معينة‭ ‬وقتها‭ ‬نستطيع‭ ‬محاسبة‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬ترخيصها‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬وجه‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬خلو‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬السيبرانية‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬الالكترونية‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬المنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الالكترونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تساؤله‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬أصحاب‭ ‬الحسابات‭ ‬الالكترونية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نشرهم‭ ‬أي‭ ‬اخبار‭ ‬عبر‭ ‬حسابهم‭.‬


رئيس الهيئة: خطة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬نبراس‭ ‬محمد‭ ‬طالب‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬لدراسة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النواب‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬بعض‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬بها‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬لضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اجراء‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬حملة‭ ‬مشتركة،‭ ‬وترحيل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬3700‭ ‬عامل‭ ‬مخالف‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭.‬


المطالبة بإلـغاء هـيــئـة ســـوق الـعـمــل

قال‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬ان‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قبل‭ ‬انشاء‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬هو‭ ‬عليها‭ ‬الان،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬ردود‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬الفيزا‭ ‬المرنة‭ ‬ألغيت‭ ‬ونهر‭ ‬نظام‭ ‬موازي‭ ‬للفيزا‭ ‬المرنة‭ ‬اسمه‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة،‭ ‬متسائلا‭ ‬هيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬من،‭ ‬قائلا‭ ‬نحن‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬البحريني‭ ‬والاجنبي‭ ‬مطالبا‭ ‬بإلغاء‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لما‭ ‬اسماه‭ ‬انها‭ ‬افسدت‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬


الحل في توظيف العاطلين

من‭ ‬ناحيته‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬كلها‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬البطالة‭ ‬والعاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬خفض‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة‭ ‬سيدفع‭ ‬المواطن‭ ‬وحتى‭ ‬النواب‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الأخرى‭ ‬سواء‭ ‬الأجانب‭ ‬او‭ ‬أمور‭ ‬أخرى‭ ‬كثيرة،‭ ‬وستختفى‭ ‬غالبية‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬النواب‭ ‬لأنها‭ ‬تتعلق‭ ‬أيضا‭ ‬بملف‭ ‬البطالة‭.‬

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