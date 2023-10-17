المدرسة البريطانية في البحرين تفوز بجائزة أفضل مدرسة مستقلة مرموقة لهذا العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصلت المدرسة البريطانية في البحرين (
BSB ) على جائزة أفضل مدرسة مستقلة مرموقة لهذا العام في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في جمعية القانون في تشانسيري لين في وسط لندن، المملكة المتحدة. استضافت مجموعة «
Telegraph
Media » حفل توزيع جوائز المدارس المستقلة السنوية لهذا العام، والذي نظمه ناشر
مجلة «
Independent
School
Parent
Magazine,
the
Daily
Telegraph »، وغيرها من وسائل الإعلام الشهيرة، وقد جمعت هذه الجوائز أكثر من 200 مدرسة من أفضل المدارس من جميع أنحاء العالم.
بعد أن تم إدراجها في القائمة النهائية قبل ثلاثة أشهر، قامت المدرسة البريطانية في البحرين بتمثيل مملكة البحرين بكل فخر في حفل توزيع الجوائز باعتبارها المدرسة الوحيدة التي تم إدراجها في القائمة النهائية من المملكة، وواحدة من ثلاث مدارس فقط وصلت للتصفيات النهائية من منطقة الشرق الأوسط، كان هذا الإنجاز بمثابة وسام كبير وشهادة على التزام المدرسة بالتميز وأفضل الممارسات العالمية. وقد تم اختيار المدرسة البريطانية كفائزة في إحدى الفئات، مما يسلط الضوء على مكانة المدرسة الرائدة في مجال التعليم داخل مملكة البحرين والآن، عالميا.وحضر مدير المدرسة التنفيذي السيد جون ماجواير هذا الحدث مساء الثلاثاء، حيث علق السيد ماجواير قائلاً: «لقد كان من الرائع أن أكون ضمن القائمة المختصرة لمثل هذه الجائزة، وعندما رأيت أسماء المدارس الأخرى الحاضرة، أدركت أن مجتمع المدرسة البريطانية يجب أن يفخر بوجوده في مثل هذه المؤسسة المرموقة. عندما قرأوا اسم المدرسة البريطانية في البحرين، شعرت بالسعادة لأن الحكام قد شهدوا بكل عملنا الجاد وروح المجتمع المدرسي ككل على بعد أكثر من 3000 ميل. هنيئاً للمدرسة البريطانية في البحرين هذا التميز!
هذه الجائزة هي بالفعل الجائزة السادسة التي تحصل عليها المدرسة البريطانية في العام الماضي، والجائزة الثانية التي أعطيت للمدرسة هذا الأسبوع، مما يجعلها المدرسة الأكثر تكريمًا في مملكة البحرين. وهذا اعتراف بمكانتها الرائدة في مجال التعليم داخل المملكة».
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