المدرسة البريطانية في البحرين تفوز بجائزة أفضل مدرسة مستقلة مرموقة لهذا العام

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بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬قامت‭ ‬المدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬باعتبارها‭ ‬المدرسة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬المملكة،‭ ‬وواحدة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مدارس‭ ‬فقط‭ ‬وصلت‭ ‬للتصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بمثابة‭ ‬وسام‭ ‬كبير‭ ‬وشهادة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬المدرسة‭ ‬بالتميز‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬المدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬كفائزة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الفئات،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬المدرسة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والآن،‭ ‬عالميا‭.‬وحضر‭ ‬مدير‭ ‬المدرسة‭ ‬التنفيذي‭ ‬السيد‭ ‬جون‭ ‬ماجواير‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬علق‭ ‬السيد‭ ‬ماجواير‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬المختصرة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬وعندما‭ ‬رأيت‭ ‬أسماء‭ ‬المدارس‭ ‬الأخرى‭ ‬الحاضرة،‭ ‬أدركت‭ ‬أن‭ ‬مجتمع‭ ‬المدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يفخر‭ ‬بوجوده‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬المرموقة‭. ‬عندما‭ ‬قرأوا‭ ‬اسم‭ ‬المدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬شعرت‭ ‬بالسعادة‭ ‬لأن‭ ‬الحكام‭ ‬قد‭ ‬شهدوا‭ ‬بكل‭ ‬عملنا‭ ‬الجاد‭ ‬وروح‭ ‬المجتمع‭ ‬المدرسي‭ ‬ككل‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬ميل‭. ‬هنيئاً‭ ‬للمدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬التميز‭!‬

هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬هي‭ ‬بالفعل‭ ‬الجائزة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬المدرسة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬والجائزة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬أعطيت‭ ‬للمدرسة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬المدرسة‭ ‬الأكثر‭ ‬تكريمًا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وهذا‭ ‬اعتراف‭ ‬بمكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬