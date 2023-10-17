Wednesday, 18 October 2023 04:59 GMT

خلال افتتاحه مدرستي عبدالرحمن كانو ديار ونادين دلمونيا الخاصتين.. خالد بن عبدالله:

10/17/2023 7:11:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاستثمار في التعليم بالشراكة مع القطاع الخاص
يوفر فرصا تعليمية تستند إلى معايير الجودة والابتكار

منح القطاع الخاص تسهيلات لإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة رافدة للتعليم الحكومي

وزير التربية: استمرار دعم المشاريع التعليمية في القطاع الخاص تنفيذا للأهداف الحكومية

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬فريداً‭ ‬ومتميزاً‭ ‬للشراكة‭ ‬الناجحة‭ ‬والقائمة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص؛‭ ‬بغرض‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬تعليمية‭ ‬متنوعة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والابتكار‭ ‬والاستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬



‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬سياستها‭ ‬المشجعة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬كونها‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للتقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬فإنها‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مؤسسات‭ ‬تعليمية‭ ‬خاصة؛‭ ‬لتوفر‭ ‬خياراً‭ ‬إضافياً‭ ‬أمام‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأبنائهم‭ ‬الطلبة‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬ولتكون‭ ‬رافدةً‭ ‬ومكملة‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬الحكومي،‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬تشيد‭ ‬وفق‭ ‬مواصفات‭ ‬حديثة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المملكة‭ ‬كافة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تفضله‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬بافتتاح‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار،‭ ‬ومدرسة‭ ‬نادين‭ ‬دلمونيا،‭ ‬الكائنتين‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬


ونوَّه‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بما‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬يسهم‭ ‬إيجاباً‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬والمعرفية‭ ‬للدراسين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل،‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتحفيز‭ ‬قطاع‭ ‬البناء‭ ‬والإنشاءات‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬وتقديم‭ ‬ما‭ ‬يلزمهم‭ ‬من‭ ‬تسهيلات،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬ازدياد‭ ‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إنشائها‭ ‬بعد‭ ‬التزامها‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬المعتمدة،‭ ‬والتي‭ ‬تحتضن‭ ‬اليوم‭ ‬آلاف‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية،‭ ‬وتوفر‭ ‬أنواعاً‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬وفق‭ ‬مناهج‭ ‬حديثة‭.‬

ولدى‭ ‬افتتاحه‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار،‭ ‬تفضل‭ ‬بإزاحة‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬اللوحة‭ ‬التذكارية‭ ‬إيذاناً‭ ‬بالافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للمدرسة،‭ ‬ثم‭ ‬ألقى‭ ‬طارق‭ ‬عبداللطيف‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬كلمة‭ ‬قدَّم‭ ‬فيها‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تشريفه‭ ‬للمدرسة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬إكمال‭ ‬رؤية‭ ‬المؤسس‭ ‬الراحل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬التعليمية‭ ‬والاحترافية‭ ‬لتخريج‭ ‬أفواج‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المتمكنين‭ ‬من‭ ‬المعارف‭ ‬والمهارات‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالي،‭ ‬ليكونوا‭ ‬عناصر‭ ‬فاعلة‭ ‬فيما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭.‬

بعدها‭ ‬تفضل‭ ‬بافتتاح‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬دلمونيا،‭ ‬حيث‭ ‬أزاح‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬اللوحة‭ ‬التذكارية‭ ‬إيذاناً‭ ‬بالافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للمدرسة،‭ ‬ثم‭ ‬ألقت‭ ‬شاني‭ ‬بوري،‭ ‬المديرة‭ ‬المالكة‭ ‬ورئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة،‭ ‬كلمة‭ ‬عبرت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬وإدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬وهيئتيها‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بزيارة‭ ‬معاليه،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المدرسة‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا،‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬ضم‭ ‬أفضل‭ ‬الكوادر‭ ‬التدريسية،‭ ‬وتدريس‭ ‬مناهج‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬جيل‭ ‬واعٍ‭ ‬من‭ ‬المتعلمين‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬المجتمع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتفضل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بافتتاح‭ ‬مدرستي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار،‭ ‬ونادين‭ ‬دلمونيا،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بالتعليم‭ ‬باعتباره‭ ‬الركن‭ ‬الأساسي‭ ‬للتنمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للأهداف‭ ‬الحكومية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدرسة‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار‭ ‬تستوعب‭ ‬1500‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة،‭ ‬وتشمل‭ ‬مختبرات‭ ‬في‭ ‬مواد‭ ‬العلوم‭ ‬والكمبيوتر،‭ ‬ومكتبة،‭ ‬وخمسة‭ ‬ملاعب‭ ‬رياضية،‭ ‬وروعي‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬مبنى‭ ‬المدرسة‭ ‬متطلبات‭ ‬ومواصفات‭ ‬الاستدامة‭ ‬والمباني‭ ‬الخضراء‭ ‬وتطبيق‭ ‬سياسة‭ ‬ترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والموارد‭ ‬الطبيعية‭.‬

أما‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬دلمونيا،‭ ‬فهي‭ ‬تتضمن‭ ‬55‭ ‬فصلاً‭ ‬دراسياً،‭ ‬تستوعب‭ ‬جميعها‭ ‬1260‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة،‭ ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مختبرات‭ ‬للعلوم‭ ‬والكيمياء‭ ‬والفيزياء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سبعة‭ ‬صفوف‭ ‬للموسيقى،‭ ‬وثلاث‭ ‬غرف‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال،‭ ‬ومعملين‭ ‬للتربية‭ ‬الأسرية،‭ ‬ومختبرين‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬التصميم،‭ ‬وصالة‭ ‬رياضية‭ ‬كبيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات،‭ ‬ومسبح،‭ ‬وملاعب‭ ‬لمختلف‭ ‬الرياضات،‭ ‬وصالة‭ ‬مسرح‭.‬

MENAFN17102023000055011008ID1107260689

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث