خلال افتتاحه مدرستي عبدالرحمن كانو ديار ونادين دلمونيا الخاصتين.. خالد بن عبدالله:

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منح القطاع الخاص تسهيلات لإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة رافدة للتعليم الحكومي

وزير التربية: استمرار دعم المشاريع التعليمية في القطاع الخاص تنفيذا للأهداف الحكومية

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬فريداً‭ ‬ومتميزاً‭ ‬للشراكة‭ ‬الناجحة‭ ‬والقائمة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص؛‭ ‬بغرض‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬تعليمية‭ ‬متنوعة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والابتكار‭ ‬والاستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬







‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬سياستها‭ ‬المشجعة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬كونها‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للتقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬فإنها‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مؤسسات‭ ‬تعليمية‭ ‬خاصة؛‭ ‬لتوفر‭ ‬خياراً‭ ‬إضافياً‭ ‬أمام‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأبنائهم‭ ‬الطلبة‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬ولتكون‭ ‬رافدةً‭ ‬ومكملة‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬الحكومي،‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬تشيد‭ ‬وفق‭ ‬مواصفات‭ ‬حديثة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المملكة‭ ‬كافة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تفضله‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬بافتتاح‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار،‭ ‬ومدرسة‭ ‬نادين‭ ‬دلمونيا،‭ ‬الكائنتين‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬





ونوَّه‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بما‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬يسهم‭ ‬إيجاباً‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬والمعرفية‭ ‬للدراسين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل،‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتحفيز‭ ‬قطاع‭ ‬البناء‭ ‬والإنشاءات‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬وتقديم‭ ‬ما‭ ‬يلزمهم‭ ‬من‭ ‬تسهيلات،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬ازدياد‭ ‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إنشائها‭ ‬بعد‭ ‬التزامها‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬المعتمدة،‭ ‬والتي‭ ‬تحتضن‭ ‬اليوم‭ ‬آلاف‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية،‭ ‬وتوفر‭ ‬أنواعاً‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬وفق‭ ‬مناهج‭ ‬حديثة‭.‬

ولدى‭ ‬افتتاحه‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار،‭ ‬تفضل‭ ‬بإزاحة‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬اللوحة‭ ‬التذكارية‭ ‬إيذاناً‭ ‬بالافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للمدرسة،‭ ‬ثم‭ ‬ألقى‭ ‬طارق‭ ‬عبداللطيف‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬كلمة‭ ‬قدَّم‭ ‬فيها‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تشريفه‭ ‬للمدرسة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬إكمال‭ ‬رؤية‭ ‬المؤسس‭ ‬الراحل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬التعليمية‭ ‬والاحترافية‭ ‬لتخريج‭ ‬أفواج‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المتمكنين‭ ‬من‭ ‬المعارف‭ ‬والمهارات‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالي،‭ ‬ليكونوا‭ ‬عناصر‭ ‬فاعلة‭ ‬فيما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭.‬

بعدها‭ ‬تفضل‭ ‬بافتتاح‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬دلمونيا،‭ ‬حيث‭ ‬أزاح‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬اللوحة‭ ‬التذكارية‭ ‬إيذاناً‭ ‬بالافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للمدرسة،‭ ‬ثم‭ ‬ألقت‭ ‬شاني‭ ‬بوري،‭ ‬المديرة‭ ‬المالكة‭ ‬ورئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة،‭ ‬كلمة‭ ‬عبرت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬وإدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬وهيئتيها‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بزيارة‭ ‬معاليه،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المدرسة‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا،‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬ضم‭ ‬أفضل‭ ‬الكوادر‭ ‬التدريسية،‭ ‬وتدريس‭ ‬مناهج‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬جيل‭ ‬واعٍ‭ ‬من‭ ‬المتعلمين‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬المجتمع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتفضل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بافتتاح‭ ‬مدرستي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار،‭ ‬ونادين‭ ‬دلمونيا،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بالتعليم‭ ‬باعتباره‭ ‬الركن‭ ‬الأساسي‭ ‬للتنمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للأهداف‭ ‬الحكومية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدرسة‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار‭ ‬تستوعب‭ ‬1500‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة،‭ ‬وتشمل‭ ‬مختبرات‭ ‬في‭ ‬مواد‭ ‬العلوم‭ ‬والكمبيوتر،‭ ‬ومكتبة،‭ ‬وخمسة‭ ‬ملاعب‭ ‬رياضية،‭ ‬وروعي‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬مبنى‭ ‬المدرسة‭ ‬متطلبات‭ ‬ومواصفات‭ ‬الاستدامة‭ ‬والمباني‭ ‬الخضراء‭ ‬وتطبيق‭ ‬سياسة‭ ‬ترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والموارد‭ ‬الطبيعية‭.‬

أما‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬دلمونيا،‭ ‬فهي‭ ‬تتضمن‭ ‬55‭ ‬فصلاً‭ ‬دراسياً،‭ ‬تستوعب‭ ‬جميعها‭ ‬1260‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة،‭ ‬وتحتوي‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مختبرات‭ ‬للعلوم‭ ‬والكيمياء‭ ‬والفيزياء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سبعة‭ ‬صفوف‭ ‬للموسيقى،‭ ‬وثلاث‭ ‬غرف‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال،‭ ‬ومعملين‭ ‬للتربية‭ ‬الأسرية،‭ ‬ومختبرين‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬التصميم،‭ ‬وصالة‭ ‬رياضية‭ ‬كبيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات،‭ ‬ومسبح،‭ ‬وملاعب‭ ‬لمختلف‭ ‬الرياضات،‭ ‬وصالة‭ ‬مسرح‭.‬