((الوطنية لحقوق الإنسان)) عضوا جديدا في التحالف الأوراسي لدواوين المظالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها المهندس علي أحمد الدرازي، في الاجتماع الثامن للتحالف الأوراسي لدواوين المظالم، الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، والذي تترأسه المفوضية العليا لحقوق الانسان في روسيا الاتحادية.
في بداية الاجتماع تم استعراض طلب انضمام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين لعضوية التحالف الأوراسي لدواوين المظالم، حيث تم التصويت على قبولها عضوا جديدا في التحالف، لتكون بذلك أول مؤسسة عربية تنظم لهذا التحالف الذي يُعد بمثابة منصة للحوار حول ضمان وتطوير وتعزيز التعاون بين دواوين المظالم والمؤسسات الوطنية في مجالات حماية حقوق الإنسان، علما بأن التحالف الأوراسي يضم في عضويته المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان (دواوين المظالم) في عدد من الدول، على سبيل المثال لا الحصر، أرمينيا ومنغوليا وروسيا وصربيا وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.
من جانبه، أعرب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن خالص شكره وتقديره على إعلان قبول المؤسسة عضوا في التحالف، مؤكدا حرص المؤسسة على توثيق التعاون والتنسيق مع أعضاء التحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقدم الدرازي، خلال أعمال الاجتماع الثامن، ورقة عمل في البند المعلق بتبادل أفضل الممارسات بشأن القضايا الراهنة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في مجال الرعاية الصحية والمساعدة الطبية، تطرّق فيها إلى جهود مملكة البحرين في دعم التمتع بأعلى مستوى من الصحة من خلال توفير الرعاية الصحية على مختلف أنواعها، للمواطنين والمقيمين كافة، بالإضافة خدمات الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية اللازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، فضلا عن أفضل الممارسات التي تبنتها المملكة في هذا الشأن، عبر إصدار القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى الدور الذي قامت به المؤسسة في متابعة تنفيذ الدولة لالتزاماتها فيما يتعلق بتوفير العلاج والرعاية الصحية، وما تم مؤخرا من نقل تبعية الرعاية الصحية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من وزارة الداخلية إلى وزارة الصحة، حيث تعمل على
تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الطبية المعمول بها من أجل حماية صحة وسلامة النزلاء كافة، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة من قبل كوادر طبية متخصصة.
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