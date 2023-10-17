((الوطنية لحقوق الإنسان)) عضوا جديدا في التحالف الأوراسي لدواوين المظالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬طلب‭ ‬انضمام‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لعضوية‭ ‬التحالف‭ ‬الأوراسي‭ ‬لدواوين‭ ‬المظالم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬قبولها‭ ‬عضوا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬التحالف،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬مؤسسة‭ ‬عربية‭ ‬تنظم‭ ‬لهذا‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬للحوار‭ ‬حول‭ ‬ضمان‭ ‬وتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬دواوين‭ ‬المظالم‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬التحالف‭ ‬الأوراسي‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬عضويته‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ (‬دواوين‭ ‬المظالم‭) ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر،‭ ‬أرمينيا‭ ‬ومنغوليا‭ ‬وروسيا‭ ‬وصربيا‭ ‬وطاجيكستان‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬وقيرغيزستان‭ ‬وكازاخستان‭.

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬قبول‭ ‬المؤسسة‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬التحالف،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬المؤسسة‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬التحالف‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬لحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وقدم‭ ‬الدرازي،‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثامن،‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬البند‭ ‬المعلق‭ ‬بتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬الراهنة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والمساعدة‭ ‬الطبية،‭ ‬تطرّق‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التمتع‭ ‬بأعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬أنواعها،‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬كافة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والوقائية‭ ‬والعلاجية‭ ‬اللازمة‭ ‬لنزلاء‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬عبر‭ ‬إصدار‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدولة‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوفير‭ ‬العلاج‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬تبعية‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لنزلاء‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬على‭

‬تطبيق‭ ‬كامل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاحترازية‭ ‬والبروتوكولات‭ ‬الطبية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬النزلاء‭ ‬كافة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المتكاملة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كوادر‭ ‬طبية‭ ‬متخصصة‭.‬