الملك يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا في روما:استعراض علاقات الصداقة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جلالته يؤكد موقف البحرين الثابت لإيجاد حـل عادل للقضية الفلسطينية
أهمية توحيد الجهود نحو عدم تفاقم الأوضاع في غزة
التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمس جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، في مقر رئاسة الوزراء الايطالية بالعاصمة روما، وذلك في إطار زيارة جلالته الحالية لإيطاليا.
واستعرض صاحب الجلالة مع رئيسة الوزراء الإيطالية علاقات الصداقة الوطيدة بين البلدين، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المشتركة.
وخلال اللقاء، تم النقاش حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد جلالة الملك المعظم أن مملكة البحرين حريصة على مواصلة نهجها الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة، وموقفها ثابت
لإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية والذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا جلالته إلى أهمية توحيد الجهود نحو عدم تفاقم الأوضاع، والعمل على إطلاق سراح أي مدنيين محتجزين، وحماية كافة المدنيين الذين يجب ألا يكونوا هدفًا لأي صراع بموجب القانون الإنساني الدولي.
وشدد جلالته على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مملكة البحرين داعمة لكل جهود التنسيق الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة، معربًا جلالة الملك المعظم عن تقديره لما تضطلع به الجمهورية الإيطالية من دورٍ هام على الصعيد الدولي في خدمة الأمن والسلم الدوليين.
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