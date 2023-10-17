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الملك يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا في روما:استعراض علاقات الصداقة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية

10/17/2023 7:11:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جلالته يؤكد موقف البحرين الثابت لإيجاد حـل عادل للقضية الفلسطينية

أهمية توحيد الجهود نحو عدم تفاقم الأوضاع في غزة

التقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬الصديقة،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الايطالية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬روما،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارة‭ ‬جلالته‭ ‬الحالية‭ ‬لإيطاليا‭.‬



واستعرض‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ومختلف‭ ‬جوانب‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬مصالحهما‭ ‬المشتركة‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬خاصةً‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬نهجها‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وترسيخ‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وموقفها‭ ‬ثابت‭
‬لإيجاد‭ ‬حلٍ‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والذي‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬وصولاً‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬لافتًا‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬نحو‭ ‬عدم‭ ‬تفاقم‭ ‬الأوضاع،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أي‭ ‬مدنيين‭ ‬محتجزين،‭ ‬وحماية‭ ‬كافة‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يكونوا‭ ‬هدفًا‭ ‬لأي‭ ‬صراع‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭.‬



وشدد‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬داعمة‭ ‬لكل‭ ‬جهود‭ ‬التنسيق‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬معربًا‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لما‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬من‭ ‬دورٍ‭ ‬هام‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬



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