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فنانون شباب في معرض أجور.. البساطة والإنسان

10/17/2023 7:10:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭ ‬

تستضيف‭ ‬مفروشات‭ ‬أجور‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الشباب‭ ‬ضمن‭ ‬معرض‭ ‬فني‭ ‬افتتح‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ (‬16‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭) ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال،‭ ‬نبيل‭ ‬أجور‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬المعرض‭ ‬يحتضن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الشباب‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليهم،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يستضيف‭ ‬فيها‭ ‬المعرض‭ ‬الفنانين‭ ‬المحليين‭ ‬ضمن‭ ‬مرحلة‭ ‬تجريبية،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نجاحها‭ ‬سيتم‭ ‬تكرارها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لرفع‭ ‬مستويات‭ ‬التشجيع‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاقه‭ ‬ليشمل‭ ‬عددا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الشبان‭.‬

يشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفنانتين‭ ‬التشكيليتين‭ ‬مي‭ ‬حجيري‭ ‬وغالية‭ ‬عبدالجواد،‭ ‬حيث‭ ‬ترتكز‭ ‬لوحاتهما‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬البساطة‭ ‬بكل‭ ‬ارتباطاتها‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬الإنسان‭ ‬أو‭ ‬أشيائه‭.‬



تبسط‭ ‬لوحات‭ ‬الفنانة‭ ‬مي‭ ‬حجيري‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬كائن‭ ‬قصصي‭ ‬فضائي،‭ ‬بملامح‭ ‬بسيطة‭ ‬وبوجه‭ ‬ضخم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬جنسه‭. ‬تعيش‭ ‬تلك‭ ‬الكائنات‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬لتنظر‭ ‬منه‭ ‬بعينين‭ ‬استنكاريتين‭ ‬إلى‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬ترفض‭ ‬تلك‭ ‬العينان‭ ‬تصارع‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ ‬أشيائه‭ ‬التافهة،‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬كائن‭ ‬القمر‭. ‬هو‭ ‬يتصارع‭ ‬لأجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬ينبغي،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ -‬فترة‭ ‬مؤقتة‭- ‬ومع‭ ‬نهاية‭ ‬الكون‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬الجنة‭ ‬حتما‭.‬



أشياء‭ ‬كائنات‭ ‬القمر‭ ‬بسيطة‭ ‬أيضا،‭ ‬فقد‭ ‬تكفيه‭ ‬سمكة‭ ‬واحدة‭ ‬لإطعامه،‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬حاجات‭ ‬الإنسان،‭ ‬مثل‭ ‬الزواج‭ ‬أو‭ ‬الإحساس‭. ‬الإنسان‭ ‬الأكثر‭ ‬حساسية‭ ‬تجاه‭ ‬أي‭ ‬موقف‭ ‬عابر‭ ‬أو‭ ‬ظرف‭ ‬مؤقت،‭ ‬يخلق‭ ‬مشاكل‭ ‬لتكبر‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر،‭ ‬ينغمس‭ ‬فيها‭ ‬ويحولها‭ ‬إلى‭ ‬يومياته،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلتفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬بسبب‭ ‬بداية‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬منها‭.‬

أما‭ ‬لوحات‭ ‬الفنانة‭ ‬غالية‭ ‬عبدالجواد‭ ‬التي‭ ‬تنسج‭ ‬وجوهها‭ ‬بملامح‭ ‬تجريدية‭ ‬مبسطة‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬تراتبية‭ ‬مجال‭ ‬عملها،‭ ‬الحياكة‭ ‬والنسيج‭. ‬تستخدم‭ ‬غالبية‭ ‬التكرار‭ ‬لتخلق‭ ‬وجوها‭ ‬متشابهة‭ ‬للناظر‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬وغير‭ ‬متشابهة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬غير‭ ‬متشابهة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشكل‭ ‬والحجم‭ ‬والملامح‭ ‬أيضا،‭ ‬هي‭ ‬تماما‭ ‬مثل‭ ‬البصمات‭ ‬الوراثية‭ ‬في‭ ‬بعدها،‭ ‬متشابهة‭ ‬للناظر‭ ‬البعيد،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تتشابه‭ ‬أبدا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشكل‭ ‬لكل‭ ‬واحدةٍ‭ ‬منها‭. ‬والإنسان‭ ‬أيضا‭ ‬هكذا،‭ ‬متشابه‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأعضاء‭ ‬والمبدأ،‭ ‬وغير‭ ‬متشابه‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التفصيل‭.‬


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