فنانون شباب في معرض أجور.. البساطة والإنسان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: زينب إسماعيل
تستضيف مفروشات أجور الفنانين البحرينيين الشباب ضمن معرض فني افتتح مساء الإثنين (16 اكتوبر 2023) ويستمر حتى 25 أكتوبر.
وقال رجل الأعمال، نبيل أجور لـ«أخبار الخليج» إن المعرض يحتضن عددا من الفنانين الشباب لتسليط الضوء عليهم، وهي المرة الأولى التي يستضيف فيها المعرض الفنانين المحليين ضمن مرحلة تجريبية، في حال نجاحها سيتم تكرارها خلال المرحلة المقبلة لرفع مستويات التشجيع وتوسيع نطاقه ليشمل عددا أكبر من الشبان.
يشارك في المعرض كل من الفنانتين التشكيليتين مي حجيري وغالية عبدالجواد، حيث ترتكز لوحاتهما الفنية على البساطة بكل ارتباطاتها سواء مع الإنسان أو أشيائه.
تبسط لوحات الفنانة مي حجيري الإنسان إلى كائن قصصي فضائي، بملامح بسيطة وبوجه ضخم من دون تحديد جنسه. تعيش تلك الكائنات على سطح القمر لتنظر منه بعينين استنكاريتين إلى الإنسان على الأرض. ترفض تلك العينان تصارع الإنسان على الأرض على أشيائه التافهة، من وجهة نظر كائن القمر. هو يتصارع لأجل الحصول على أكثر مما ينبغي، رغم أنه يعيش على الأرض -فترة مؤقتة- ومع نهاية الكون سيعود إلى الجنة حتما.
أشياء كائنات القمر بسيطة أيضا، فقد تكفيه سمكة واحدة لإطعامه، وهو أيضا لا يحتاج إلى حاجات الإنسان، مثل الزواج أو الإحساس. الإنسان الأكثر حساسية تجاه أي موقف عابر أو ظرف مؤقت، يخلق مشاكل لتكبر أكثر فأكثر، ينغمس فيها ويحولها إلى يومياته، من دون أن يلتفت إلى أن الأمر كان بسبب بداية لا داعي منها.
أما لوحات الفنانة غالية عبدالجواد التي تنسج وجوهها بملامح تجريدية مبسطة مستوحاة من تراتبية مجال عملها، الحياكة والنسيج. تستخدم غالبية التكرار لتخلق وجوها متشابهة للناظر إليها من بعيد وغير متشابهة في آن واحد، غير متشابهة من حيث الشكل والحجم والملامح أيضا، هي تماما مثل البصمات الوراثية في بعدها، متشابهة للناظر البعيد، لكنها لا تتشابه أبدا من حيث الشكل لكل واحدةٍ منها. والإنسان أيضا هكذا، متشابه من حيث الأعضاء والمبدأ، وغير متشابه من حيث التفصيل.
MENAFN17102023000055011008ID1107260685
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.