تحت رعاية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة:تدشين الهوية الجديدة لمعرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سموه: المعرض يحظى بسمعة وشهرة إقليميا ودوليا
تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، اعلنت اللجنة رسميًا إطلاق الشعار الجديد لمعرض البحرين الدولي للطيران وبدء مرحلة جديدة للعقد القادم، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المعرض في مسيرته خلال عشر سنوات ماضية، والتي تأتي تأكيداً لأهمية الاستمرار في تنظيم هذا الحدث الدولي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة انه في إطار الرعاية والتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لبذل كل الجهود والطاقات لتنظيم وتحقيق النجاح لهذا المعرض الدولي الذي حظي بسمعة وشهرة إقليميا ودوليا، وأكد مكانة وريادة مملكة البحرين على المستوى العالمي، والدعم والاهتمام والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أهمية مواصلة العمل في تنظيم المعارض الدولية المتصلة بقطاع الطيران وتعزيز المبادرات الرامية إلى تطويره وضمان استدامته باعتباره احد القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص للشباب للعمل والإبداع في مجالات متنوعة تهتم بالابتكار والتنمية وهي السمة لكل ما تحقق من انجازات في مختلف القطاعات من أجل حاضر مملكة البحرين ومستقبلها المشرق.
ونوه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الى حرص مملكة البحرين على تأمين كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الدولي المهم وما حققه من مشاركة كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطيران المدني والعسكري والتي لها سمعة وشهرة، والفرق الاستعراضية المتميزة، وتحقيق صفقات كبيرة، بالإضافة الى الاقبال الجماهيري الواسع من المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، مشيداً سموه بتعاون جميع الجهات المعنية والداعمين وسعيهم الدؤوب لتحقيق المزيد من النجاحات المميزة وتعزيز تقدّم المملكة لتكون دائماً في مصاف الدول المتقدمة والتي لها خبرة طويلة في مجال الطيران والفضاء، مشيرًا سموه إلى أن كافة الجهود المبذولة لنجاح هذا المعرض تعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام وحرص تسهم في تعزيز موقع مملكة البحرين في مجال صناعة المعارض الدولية المتخصصة وعلى الأخص مجال الطيران والفضاء، وتحقيقاً للأهداف المنشودة ورؤية البحرين 2030.
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران أن تصميم الشعار الجديد للمعرض يأتي ضمن استراتيجية التجديد والتحديث المستمرة للمعرض بعد مضي عشر سنوات من النجاحات التي حققها، وتأتي هذه الخطوة من قبل اللجنة العليا لتعزيز الهوية البصرية للمعرض وتعكس التطورات الجديدة والتحولات في صناعة الطيران، كما ان التصميم يعكس لمسة حديثة وديناميكية الحركة ويتميز بالبساطة والأناقة، مما يجعله سهل التعرف عليه وقابل للتطبيق في مختلف وسائل الاتصال والتسويق. كما ان التصميم الجديد يبرز رؤيتنا والتزامنا بالتطور والابتكار في صناعة الطيران ويجسد حركة الطيران والتقدم في هذا المجال، مع استخدام تدرجات لونية حديثة ومتناغمة مما يعكس روح المعرض وأهدافه، وسيشكل رمزًا قويًا يساهم في تعزيز مكانته كواحد من أبرز المعارض الجوية في المنطقة وعلى مستوى العالم ويجسد رؤيتنا للسنوات العشر القادمة.
الجدير بالذكر أن الاستعدادات تجري بكثافة وفق مخططات وبرامج حديثة لاستضافة الدورة السابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران الذي ستستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 13 – 15 نوفمبر 2024 بقاعدة الصخير الجوية تحت رعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم، وبمشاركة واسعة من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطيران المدني والعسكري وشركات تجهيز المطارات والرادارات الجوية وصناعة المحركات النفاذة، وطائرات رجال الأعمال، والطائرات الخاصة والطائرات الخفيفة، والمعاهد المتخصصة في التدريب على الطيران والهندسة الإلكترونية والجامعات، والصناعات العسكرية بمختلف أنواعها، كما سيشتمل المعرض القادم على عرض لأحدث الطائرات المدنية والعسكرية في ساحة المعرض، والعروض الجوية المثيرة للفرق العالمية في سماء البحرين، حيث تشرف وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع سلاح الجو الملكي البحريني، وقوة دفاع البحرين، بالتعاون مع شركة فانبروا الدولية البريطانية على تنظيم هذا المعرض كل سنتين.
MENAFN17102023000055011008ID1107260684
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.