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تحت رعاية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة:تدشين الهوية الجديدة لمعرض البحرين الدولي للطيران

10/17/2023 7:10:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سموه: المعرض يحظى بسمعة وشهرة إقليميا ودوليا

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬اعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬رسميًا‭ ‬إطلاق‭ ‬الشعار‭ ‬الجديد‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬وبدء‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬للعقد‭ ‬القادم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬خلال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬ماضية،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬تأكيداً‭ ‬لأهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬أرسى‭ ‬دعائمه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬



وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬اكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الرعاية‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لبذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬والطاقات‭ ‬لتنظيم‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬لهذا‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بسمعة‭ ‬وشهرة‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا،‭ ‬وأكد‭ ‬مكانة‭ ‬وريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬والدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬المتصلة‭ ‬بقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬وتعزيز‭ ‬المبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطويره‭ ‬وضمان‭ ‬استدامته‭ ‬باعتباره‭ ‬احد‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الواعدة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للشباب‭ ‬للعمل‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متنوعة‭ ‬تهتم‭ ‬بالابتكار‭ ‬والتنمية‭ ‬وهي‭ ‬السمة‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬انجازات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حاضر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومستقبلها‭ ‬المشرق‭. ‬

ونوه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬المهم‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬للشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬والعسكري‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬سمعة‭ ‬وشهرة،‭ ‬والفرق‭ ‬الاستعراضية‭ ‬المتميزة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬صفقات‭ ‬كبيرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الاقبال‭ ‬الجماهيري‭ ‬الواسع‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وزوار‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بتعاون‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والداعمين‭ ‬وسعيهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬المميزة‭ ‬وتعزيز‭ ‬تقدّم‭ ‬المملكة‭ ‬لتكون‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬خبرة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬موقع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء،‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭. ‬

وأوضح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬أن‭ ‬تصميم‭ ‬الشعار‭ ‬الجديد‭ ‬للمعرض‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬التجديد‭ ‬والتحديث‭ ‬المستمرة‭ ‬للمعرض‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬البصرية‭ ‬للمعرض‭ ‬وتعكس‭ ‬التطورات‭ ‬الجديدة‭ ‬والتحولات‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬التصميم‭ ‬يعكس‭ ‬لمسة‭ ‬حديثة‭ ‬وديناميكية‭ ‬الحركة‭ ‬ويتميز‭ ‬بالبساطة‭ ‬والأناقة،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬سهل‭ ‬التعرف‭ ‬عليه‭ ‬وقابل‭ ‬للتطبيق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬والتسويق‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬التصميم‭ ‬الجديد‭ ‬يبرز‭ ‬رؤيتنا‭ ‬والتزامنا‭ ‬بالتطور‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬ويجسد‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬تدرجات‭ ‬لونية‭ ‬حديثة‭ ‬ومتناغمة‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬المعرض‭ ‬وأهدافه،‭ ‬وسيشكل‭ ‬رمزًا‭ ‬قويًا‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المعارض‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬ويجسد‭ ‬رؤيتنا‭ ‬للسنوات‭ ‬العشر‭ ‬القادمة‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬تجري‭ ‬بكثافة‭ ‬وفق‭ ‬مخططات‭ ‬وبرامج‭ ‬حديثة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬الذي‭ ‬ستستضيفه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬ ‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬والعسكري‭ ‬وشركات‭ ‬تجهيز‭ ‬المطارات‭ ‬والرادارات‭ ‬الجوية‭ ‬وصناعة‭ ‬المحركات‭ ‬النفاذة،‭ ‬وطائرات‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬والطائرات‭ ‬الخاصة‭ ‬والطائرات‭ ‬الخفيفة،‭ ‬والمعاهد‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬الطيران‭ ‬والهندسة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والجامعات،‭ ‬والصناعات‭ ‬العسكرية‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها،‭ ‬كما‭ ‬سيشتمل‭ ‬المعرض‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬لأحدث‭ ‬الطائرات‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعرض،‭ ‬والعروض‭ ‬الجوية‭ ‬المثيرة‭ ‬للفرق‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تشرف‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني،‭ ‬وقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فانبروا‭ ‬الدولية‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭.‬

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