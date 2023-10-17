تتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي..هواوي تطلق نموذجًا لتخزين البيانات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أطلقت‭ ‬هواوي‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2023‭ ‬نموذج‭ ‬أوشن‭ ‬ستور‭ ‬ OceanStor ‭ ‬ A 310‭ ‬الجديد‭ ‬لتخزين‭ ‬البيانات‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬لامتلاكه‭ ‬قدرات‭ ‬متقدمة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وإمكانيات‭ ‬التعلم‭ ‬المعمق‭ ‬واستيعاب‭ ‬حجم‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬البيانات‭. ‬وتم‭ ‬تصميم‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬الجديد‭ ‬كحل‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬المتسارع‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬النماذج‭ ‬والمنصات‭ ‬الضخمة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي؛‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬قدرات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬ويلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬التعلم‭ ‬ضمن‭ ‬سيناريوهات‭ ‬الأعمال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬امتلاكه‭ ‬قدرات‭ ‬الاستدلال‭ ‬في‭ ‬نماذج‭ ‬السيناريوهات‭ ‬المجزأة،‭ ‬وتعامله‭ ‬الذكي‭ ‬مع‭ ‬حل‭ ‬إشكالات‭ ‬الأخطاء‭ ‬التقليدية‭ ‬لعمليات‭ ‬التخزين‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬العنان‭ ‬لآفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬استفادة‭ ‬سيناريوهات‭ ‬أعمال‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والصناعات‭ ‬من‭ ‬ميزات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المقترنة‭ ‬بإمكانيات‭ ‬السحابة‭ ‬الالكترونية‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬وجودة‭ ‬خدماتها‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬النموذج‭ ‬الجديد،‭ ‬قال‭ ‬بيتر‭ ‬تشو‭ ‬رئيس‭ ‬خط‭ ‬منتجات‭ ‬تخزين‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬هواوي‭: ‬‮«‬نوفر‭ ‬لعملائنا‭ ‬وشركائنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أوشن‭ ‬ستور‭ ‬ A 310‭ ‬حل‭ ‬تخزين‭ ‬متطور‭ ‬بقدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تتطلع‭ ‬إليه‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬تخزين‭ ‬البيانات‭ ‬والاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬منها‭ ‬لتطوير‭ ‬مستقبل‭ ‬أعمالها‭ ‬وخدماتها‮»‬‭.

‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الشركات‭ ‬تواجه‭ ‬حالياً‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬تطبيقات‭ ‬النماذج‭ ‬الكبيرة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي؛‭ ‬وأول‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬هو‭ ‬الوقت‭ ‬الطويل‭ ‬لعملية‭ ‬إعداد‭ ‬البيانات،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المعالجة‭ ‬المسبقة‭ ‬لحوالي‭ ‬100‭ ‬تيرابايت‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬تستغرق‭ ‬حوالي‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭. ‬وثانياً،‭ ‬تستخدم‭ ‬النماذج‭ ‬الكبيرة‭ ‬نصوصاً‭ ‬وصوراً‭ ‬ضخمة‭ ‬كمجموعات‭ ‬تدريب،‭ ‬وهذا‭ ‬يؤدي‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬كفاءة‭ ‬تحميل‭ ‬هذه‭ ‬المجموعات‭. ‬كما‭ ‬يؤدي‭ ‬الضبط‭ ‬المتكرر‭ ‬لمعاملات‭ ‬النماذج‭ ‬الكبيرة‭ ‬وعدم‭ ‬استقرار‭ ‬منصات‭ ‬التدريب‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬التدريب‭ ‬كل‭ ‬يومين‭ ‬كمعدل‭ ‬أخطاء‭. ‬ويلبي‭ ‬الحل‭ ‬الجديد‭ ‬لتخزين‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬هواوي‭ ‬بقدرات‭ ‬التعلم‭ ‬العميق‭ ‬احتياجات‭ ‬الأعمال‭ ‬لتلافي‭ ‬الأخطار‭ ‬ورفع‭ ‬سوية‭ ‬التعلم‭ ‬المعمق‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬سيناريوهات‭ ‬الأعمال‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التماشي‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬المتسارعة‭ ‬لنماذج‭ ‬ومنصات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الضخمة‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هواوي‭ ‬هي‭ ‬الراعي‭ ‬الذهبي‭ ‬لمعرض‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬والراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬وادي‭ ‬جيتكس‭ ‬السيبراني‮»‬،‭ ‬وتعرض‭ ‬محفظة‭ ‬ابتكاراتها‭ ‬وحلولها‭ ‬ومنتجاتها‭ ‬وخدماتها‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬22‭ ‬بمركز‭ ‬دبي‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭. ‬