تتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي..هواوي تطلق نموذجًا لتخزين البيانات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دبي
– علي عبدالخالق:
أطلقت هواوي أمس في جيتكس جلوبال 2023 نموذج أوشن ستور OceanStor A 310 الجديد لتخزين البيانات الأول من نوعه في الصناعة لامتلاكه قدرات متقدمة تتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي وإمكانيات التعلم المعمق واستيعاب حجم هائل من البيانات. وتم تصميم هذا النموذج الجديد كحل لمواكبة التطور المتسارع الحاصل في عصر النماذج والمنصات الضخمة للذكاء الاصطناعي؛ حيث يوفر قدرات غير مسبوقة، ويلبي متطلبات التعلم ضمن سيناريوهات الأعمال، بالإضافة إلى امتلاكه قدرات الاستدلال في نماذج السيناريوهات المجزأة، وتعامله الذكي مع حل إشكالات الأخطاء التقليدية لعمليات التخزين وتحليل البيانات، الأمر الذي يطلق العنان لآفاق جديدة من استفادة سيناريوهات أعمال مختلف القطاعات والصناعات من ميزات الذكاء الاصطناعي المقترنة بإمكانيات السحابة الالكترونية لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية وجودة خدماتها.
وتعليقاً على إطلاق النموذج الجديد، قال بيتر تشو رئيس خط منتجات تخزين البيانات في هواوي: «نوفر لعملائنا وشركائنا من خلال أوشن ستور A 310 حل تخزين متطور بقدرات الذكاء الاصطناعي يتماشى مع ما تتطلع إليه مختلف القطاعات على صعيد رفع كفاءة تخزين البيانات والاستفادة القصوى منها لتطوير مستقبل أعمالها وخدماتها».
يذكر أن معظم الشركات تواجه حالياً تحديات كبيرة على مستوى تطوير وتنفيذ تطبيقات النماذج الكبيرة للذكاء الاصطناعي؛ وأول هذه التحديات هو الوقت الطويل لعملية إعداد البيانات، حيث إن المعالجة المسبقة لحوالي 100 تيرابايت من البيانات تستغرق حوالي عشرة أيام. وثانياً، تستخدم النماذج الكبيرة نصوصاً وصوراً ضخمة كمجموعات تدريب، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض كفاءة تحميل هذه المجموعات. كما يؤدي الضبط المتكرر لمعاملات النماذج الكبيرة وعدم استقرار منصات التدريب إلى انقطاع التدريب كل يومين كمعدل أخطاء. ويلبي الحل الجديد لتخزين البيانات من هواوي بقدرات التعلم العميق احتياجات الأعمال لتلافي الأخطار ورفع سوية التعلم المعمق ضمن مختلف سيناريوهات الأعمال والحاجة إلى التماشي مع المتطلبات المتسارعة لنماذج ومنصات الذكاء الاصطناعي الضخمة. يشار إلى أن هواوي هي الراعي الذهبي لمعرض «جيتكس جلوبال 2023»، والراعي الرئيسي لبرنامج «وادي جيتكس السيبراني»، وتعرض محفظة ابتكاراتها وحلولها ومنتجاتها وخدماتها القائمة على الذكاء الاصطناعي في جناح الشركة في القاعة 22 بمركز دبي التجاري العالمي.
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