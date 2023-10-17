اليوم.. أول اجتماع للجنة البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لرئيسي‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬على‭ ‬استجابتهم‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬الكريمة‭ ‬ومبادرتهم‭ ‬الكريمة‭ ‬بالتبرع‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها،‭ ‬مثمناً‭ ‬دعوتهم‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود،‭ ‬والعمل‭ ‬يداً‭ ‬واحدة،‭ ‬لمساعدة‭ ‬إخواننا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بأنه‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بدعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بتشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬ستعقد‭ ‬اللجنة‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬18‭ ‬اكتوبر‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأول‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬المؤسسات‭ ‬والوزارات‭ ‬الحكومية‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والمهنية‭.‬

وبين‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬ستناقش‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬آلية‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬والأسلوب‭ ‬الأمثل‭ ‬لحث‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الضرورية‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬آلامهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وأوضح‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬إرسال‭ ‬شحنة‭ ‬عاجلة‭ ‬ودراسة‭ ‬توفير‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والتنموية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوع‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأونروا‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭. ‬

كما‭ ‬بين‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بأنه‭ ‬تأكيدا‭ ‬لنهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف،‭ ‬فإن‭ ‬العمل‭ ‬جارٍ‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم‭ ‬20‭ ‬اكتوبر‭ ‬يوماً‭ ‬للتضامن‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬نحن‭ ‬معكم‭) ‬ودعوة‭ ‬الجميع‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والدعاء‭ ‬للشهداء‭ ‬بالرحمة‭ ‬والشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للجرحى‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والسلامة‭ ‬للقطاع‭ ‬ولجميع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بسخاء‭ ‬أهل‭ ‬الخير‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لدعوة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭. ‬وخصوصاً‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والافراد‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الملكية‭ ‬البحرينية‭ ‬الإنسانية‭ ‬وبما‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬عرفت‭ ‬به‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬قيادةً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬عمل‭ ‬الخير‭ ‬ومساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬والمحتاجين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭.‬