اليوم.. أول اجتماع للجنة البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) د. مصطفى السيد يشيد بتبرع مجلسي الشورى والنواب
أعرب الدكتور مصطفى السيد الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين عن خالص شكره وتقديره لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على استجابتهم للتوجيهات الملكية الكريمة ومبادرتهم الكريمة بالتبرع للأشقاء الفلسطينيين، جراء الحرب الدائرة في غزة، والظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، مثمناً دعوتهم الجميع إلى المشاركة في الحملة الوطنية، وتوحيد الجهود، والعمل يداً واحدة، لمساعدة إخواننا الفلسطينيين في غزة، في هذه الظروف الصعبة.
وقال الدكتور مصطفى السيد بأنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وعلى ضوء توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتشكيل اللجنة البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، ستعقد اللجنة صباح الأربعاء 18 اكتوبر اجتماعها الأول بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والوزارات الحكومية والجمعيات الخيرية والمهنية.
وبين الدكتور مصطفى السيد بأن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع آلية العمل المشتركة والأسلوب الأمثل لحث الجميع على المساهمة في دعم وتقديم المساعدات بما يساهم في توفير الاحتياجات الضرورية والتخفيف من آلامهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها جراء الحرب الدائرة في غزة.
وأوضح بأنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة إرسال شحنة عاجلة ودراسة توفير المساعدات الإغاثية والتنموية، وذلك على ضوء مناقشة الموضوع مع منظمة الأونروا خلال هذا الاسبوع.
كما بين الدكتور مصطفى السيد بأنه تأكيدا لنهج مملكة البحرين في دعم الأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف، فإن العمل جارٍ على تخصيص يوم الجمعة القادم 20 اكتوبر يوماً للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة تحت شعار (نحن معكم) ودعوة الجميع لتقديم الدعم والدعاء للشهداء بالرحمة والشفاء العاجل للجرحى وأن يعيد الله عز وجل الأمن والأمان والسلامة للقطاع ولجميع الشعب الفلسطيني.
وأعرب الدكتور مصطفى السيد عن تفاؤله بسخاء أهل الخير وشعب البحرين الكريم في الاستجابة لدعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والمساهمة في هذه الحملة الوطنية. وخصوصاً القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات والافراد لدعم هذه المبادرة الملكية البحرينية الإنسانية وبما يعكس ما عرفت به مملكتنا الغالية قيادةً وحكومةً وشعباً في حب عمل الخير ومساعدة الأشقاء والمحتاجين في مختلف الظروف.
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