النائب العام يدعو إلى تعاون خليجي لمواجهة جرائم تقنية المعلومات والمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استعراض مقترح البحرين لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وحماية الطفل خلال التحقيق

شارك‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬للنواب‭ ‬العموم‭ ‬والمدعين‭ ‬العامين‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬والذي‭ ‬انعقد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بمسقط‭. ‬وقد‭ ‬ألقى‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعرض‭ ‬فيها‭ ‬قرارات‭ ‬النواب‭ ‬العموم‭ ‬الصادرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السابقة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الأداء‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬ضبط‭ ‬أساليب‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬أجهزة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬والادعاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬موحد‭ ‬على‭ ‬هدي‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬والثوابت‭ ‬التي‭ ‬تلتقي‭ ‬عليها‭ ‬المجتمعات‭ ‬وتوثقها‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬المناهج‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬ودعا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬التدريب‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬بعقد‭ ‬الفعاليات‭ ‬التدريبية‭ ‬المتعمقة‭ ‬فائقة‭ ‬التخصص‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬التجارب‭ ‬والمستحدثات،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬النجاح‭ ‬التام‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجريمة‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها،‭ ‬وبالأخص‭ ‬جرائم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬أضحت‭ ‬أداة‭ ‬لأخطر‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مساهمة‭ ‬أجهزة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬والادعاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬تنبني‭ ‬على‭ ‬عاملين‭ ‬أساسيين‭ ‬هما‭ ‬القدرة‭ ‬الفنية‭ ‬والعلمية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬التدريب‭ ‬المتقدم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعاون‭ ‬القضائي‭ ‬الصادق‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التفاهم‭ ‬والذي‭ ‬يضمن‭ ‬سرعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬طلبات‭ ‬المساعدة‭ ‬القضائية‭ ‬وفق‭ ‬قواعد‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬وصادق‭ ‬عليها‭ ‬النواب‭ ‬العموم‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعاتهم،‭ ‬والتي‭ ‬أثمر‭ ‬تطبيقها‭ ‬عن‭ ‬تعاون‭ ‬بناء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الملاحقة‭ ‬القضائية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬الجريمة‭.‬

وقد‭ ‬أجرى‭ ‬النواب‭ ‬العموم‭ ‬والمدعون‭ ‬العامون‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مباحثات‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬وثيقة‭ ‬أخلاقيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشأن‭ ‬استخدامات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬والادعاء‭ ‬العام،‭ ‬وكذلك‭ ‬قواعد‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬التحقيق،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬قواعد‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬تجارب‭ ‬النيابات‭ ‬والادعاء‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬التجارب‭ ‬والمبادرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقضايا‭ ‬الاحتيال‭ ‬المالي‭ ‬والتحقيق‭ ‬المرئي‭ ‬وتصنيف‭ ‬الجرائم‭ ‬والنيابات‭ ‬المتخصصة‭. ‬وقد‭ ‬أصدر‭ ‬النواب‭ ‬العموم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬والتوصيات‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديث‭ ‬وسائله‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬القضائي‭ ‬الدولي‭ ‬المتبادل‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬التطبيقات‭ ‬الناجحة‭ ‬للنيابات‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تكريم‭ ‬عضو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الشويخ‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬حامد‭ ‬العثمان‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬النواب‭ ‬العموم‭ ‬والمدعون‭ ‬العامون‭ ‬لأعضاء‭ ‬النيابات‭ ‬والادعاء‭ ‬العام‭ ‬المتميزين‭. ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬واستذكاراً‭ ‬للجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العدالة،‭ ‬كرم‭ ‬النواب‭ ‬العموم‭ ‬في‭ ‬اجتماعهم‭ ‬أسرة‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬المستشار‭ ‬أسامة‭ ‬العوفي‭ ‬رئيس‭ ‬التفتيش‭ ‬السابق‭ ‬بالنيابة‭.‬