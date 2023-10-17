النائب العام يدعو إلى تعاون خليجي لمواجهة جرائم تقنية المعلومات والمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) خلال مشاركته في اجتماع
النواب
العموم
لـ«التعاون الخليجي»
استعراض مقترح البحرين لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وحماية الطفل خلال التحقيق
شارك النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين في الاجتماع السنوي الخامس عشر للنواب العموم والمدعين العامين لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد يوم أمس بمسقط. وقد ألقى النائب العام كلمة افتتاحية في الاجتماع استعرض فيها قرارات النواب العموم الصادرة على مدار الاجتماعات السابقة للارتقاء بمستوى الأداء ومن أجل ضبط أساليب العمل لدى أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في سياق موحد على هدي من القيم والثوابت التي تلتقي عليها المجتمعات وتوثقها التشريعات الوطنية تحقيقاً لأهداف مجلس التعاون الخليجي الذي يرمي إلى توحيد المناهج في جميع المجالات، ودعا في هذا الإطار إلى التوسع في مصادر التدريب وتنمية القدرات بعقد الفعاليات التدريبية المتعمقة فائقة التخصص وفق أحدث التجارب والمستحدثات، وذلك لضمان النجاح التام في مواجهة الجريمة بمختلف أنواعها، وبالأخص جرائم تقنية المعلومات والجرائم المالية وغسل الأموال والجريمة المنظمة التي أضحت أداة لأخطر الجرائم التي يواجهها العالم، مشيراً إلى أن مساهمة أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في مكافحة الجريمة تنبني على عاملين أساسيين هما القدرة الفنية والعلمية الناشئة عن التدريب المتقدم إلى جانب التعاون القضائي الصادق القائم على التفاهم والذي يضمن سرعة تنفيذ طلبات المساعدة القضائية وفق قواعد التعاون المشترك التي وضعها وصادق عليها النواب العموم بدول المجلس خلال اجتماعاتهم، والتي أثمر تطبيقها عن تعاون بناء في مجال الملاحقة القضائية والحد من آثار الجريمة.
وقد أجرى النواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع مباحثات في العديد من الموضوعات، كان من أبرزها وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي وضعت بناء على مقترح النيابة العامة بمملكة البحرين بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والادعاء العام، وكذلك قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وتنفيذ قواعد التعاون المشترك. كما تم استعراض تجارب النيابات والادعاء العام التي كان من ضمنها التجارب والمبادرات المتعلقة بقضايا الاحتيال المالي والتحقيق المرئي وتصنيف الجرائم والنيابات المتخصصة. وقد أصدر النواب العموم في ختام الاجتماع عددا من القرارات والتوصيات لتطوير العمل من خلال تحديث وسائله ورفع مستوى التعاون القضائي الدولي المتبادل فضلاً عن تنظيم تبادل الزيارات للاطلاع على التطبيقات الناجحة للنيابات.
وقد تم خلال الاجتماع تكريم عضو النيابة العامة المحامي العام المستشار الدكتور علي الشويخ بحصوله على جائزة حامد العثمان لهذا العام، التي يمنحها النواب العموم والمدعون العامون لأعضاء النيابات والادعاء العام المتميزين. وفي ذات السياق واستذكاراً للجهود المخلصة في خدمة العدالة، كرم النواب العموم في اجتماعهم أسرة المغفور له المستشار أسامة العوفي رئيس التفتيش السابق بالنيابة.
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