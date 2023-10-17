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القائد العام يستقبل البروفيسور روي كاساجراندا

10/17/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬البروفيسور‭ ‬روي‭ ‬كاساجراندا‭ ‬ Roy ‭ ‬ Casagranda ‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬أوستن‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بالبروفيسور‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬أوستن،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمسيرته‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الفكرية‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مناهج‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬التاريخية،‭ ‬مثمناً‭ ‬منجزاته‭ ‬ودراساته‭ ‬وبحوثه‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬وعلم‭ ‬النفس‭ ‬والفلسفة،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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