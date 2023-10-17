القائد العام يستقبل البروفيسور روي كاساجراندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، البروفيسور روي كاساجراندا
Roy
Casagranda أستاذ العلوم السياسية بجامعة أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالبروفيسور أستاذ العلوم السياسية بجامعة أوستن، مشيداً بمسيرته العلمية والأكاديمية وإسهاماته الفكرية لما لها من دور بارز في إثراء مناهج البحث العلمي في الدراسات التاريخية، مثمناً منجزاته ودراساته وبحوثه العلمية والأكاديمية في السياسة والاقتصاد وعلم النفس والفلسفة، متمنياً له كل التوفيق والنجاح.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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