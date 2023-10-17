رئيس جهاز التسجـل العقاري يستقبل مجلس الإدارة الجديد لجمعية السنابل لرعاية الأيتام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأثنى‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للجمعية‭ ‬على‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭ ‬بفضل‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السنابل‭ ‬لرعاية‭ ‬الايتام‭ ‬برئاسة‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬القطان‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬بالجمعية،‭ ‬وما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬إنساني‭ ‬خالص‭ ‬وعمل‭ ‬مهني‭ ‬مميز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والتربوي‭ ‬والتعليمي‭ ‬والإداري‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الابناء‭ ‬العزيزين‭ ‬على‭ ‬قلوبنا‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والخيري‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬فئاته‭ ‬وما‭ ‬تتحلى‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬مهني‭ ‬ومؤسسي‭ ‬لتؤدي‭ ‬دورها‭ ‬المنوط‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭. ‬

متمنياً‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬النبيلة‭ ‬للجمعية‭.‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬القطان‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬السنابل‭ ‬لرعاية‭ ‬الأيتام‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلقاه‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬منه‭ ‬لسياسات‭ ‬ومشاريع‭ ‬وبرامج‭ ‬الجمعية‭.‬