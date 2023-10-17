رئيس جهاز التسجـل العقاري يستقبل مجلس الإدارة الجديد لجمعية السنابل لرعاية الأيتام

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري والرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام بمكتبه، فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس مجلس إدارة جمعية السنابل لرعاية الأيتام، الذي قدم إليه أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي تم تعيينه مؤخراً، كما تم استعراض ما تحقق إنجازه خلال الفترة الماضية، من مشاريع وبرامج، تنموية، واجتماعية وغيرها، كما تطرق اللقاء لمناقشة المشاريع المستقبلية التي تعتزم الجمعية القيام بها.
وأثنى الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة الرئيس الفخري للجمعية على الانجازات التي تم تحقيقها بفضل تضافر جهود مجلس إدارة جمعية السنابل لرعاية الايتام برئاسة فضيلة الشيخ عدنان القطان وجميع العاملين بالجمعية، وما يقدمونه من جهد إنساني خالص وعمل مهني مميز من خلال تقديم الدعم الفني والتربوي والتعليمي والإداري لهذه الفئة من الابناء العزيزين على قلوبنا.
كما أكد أهمية العمل التطوعي والخيري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، لما له من أهمية كبيرة في خدمة المجتمع والقدرة على الوصول إلى جميع فئاته وما تتحلى به هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية من عمل مهني ومؤسسي لتؤدي دورها المنوط بها في خدمة المجتمع بالشراكة مع المؤسسات الحكومية التي تعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن.
متمنياً لأعضاء مجلس الإدارة الجديد والعاملين في الجمعية مزيداً من النجاح في تحقيق الأهداف النبيلة للجمعية.
وأعرب الشيخ عدنان القطان رئيس جمعية السنابل لرعاية الأيتام وأعضاء مجلس الإدارة، عن شكرهم وتقديرهم له على ما يلقاه مجلس الإدارة من اهتمام ودعم منه لسياسات ومشاريع وبرامج الجمعية.
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