نائب رئيس الوزراء يفتتح مدرسة عبد الرحمن كانو ديار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أول مجموعة تعليمية في مملكة البحرين تفتتح مدرستها الثانية المستقلة تحت مجموعة «ARKEDU Group»
افتتح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أمس، مدرسة عبدالرحمن كانو ديار، وذلك بحضور آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وروان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، وعدد من المسؤولين.
وتفضل خلال زيارة المدرسة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بالافتتاح الرسمي، واطلع على مبناها ومرافقه الحديثة ذات التصاميم الجديدة التي تخدم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، وتتفق مع المعايير العالمية بما يعكس الواجهة المعمارية الحضارية لمملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، أكد السيد طارق عبداللطيف جاسم كانو رئيس مجلس إدارة مدرسة عبدالرحمن كانو ديار أن إدارة المدرسة تعتز وتفتخر بما توليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من حرصٍ دائم على تطوير مخرجات التعليم، باعتباره أساس التطوير المنشود في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي، حتى أصبحت المملكة حاضنة للقدرات المستقبلية، ومصنعاً للكفاءات الوطنية، بما يعزز التطلعات التعليمية ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
ونوَّه السيد طارق عبداللطيف جاسم كانو رئيس مجلس إدارة مدرسة عبدالرحمن كانو ديار إلى أن إنشاء مدرسة عبد الرحمن كانو ديار كان استكمالا لرؤية المؤسس الراحل عبدالرحمن جاسم كانو رحمه الله، محافظين على ما أوصى به، قادرين على تحقيق نجاحاتنا المستمرة في ظل شراكتنا الدائمة مع وزارة التربية والتعليم. وحيث إن ARKEDU Group هي المجموعة الأولى في مملكة البحرين التي تضم مدرستين مستقلتين، هما مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية ومدرسة عبدالرحمن كانو ديار.
وصرح رئيس مجلس إدارة مدرسة عبدالرحمن كانو ديار السيد طارق عبداللطيف جاسم كانو بإضافة صفوف المرحلة الإعدادية إلى المدرسة ابتداءً من اللعام الدراسي المقبل 2024-2025. ويأتي افتتاح الحرم المدرسي الجديد ضمن مساعي المدرسة لأهمية الاستمرار على نهج المؤسس الراحل عبدالرحمن جاسم كانو الذي كان يؤمن بأهمية التفوق والتميز، وعلى ضوء ذلك حقّقت المدرسة خلال مسيرتها الطويلة الكثير من الإنجازات، منها:
1- انضمام طلاب المدرسة إلى برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية.
2- تخرج مدرستنا أكبر عدد من خريجي IB كل عام، ويحققون أعلى النتائج باستدامة.
3- يقوم طلبتنا بأكثر من 150 ساعة لخدمة المجتمع ضمن برنامج الـ CAS IB .
4- ينضم خريجونا إلى جامعات مرموقة في جميع أنحاء العالم مثل نوتردام وستانفورد وأكسفورد وكامبريدج وماك ماسترز ويحققون أعلى النتائج.
5- يحقق طلابنا أعلى نتائج مشاركة في برنامج نموذج الأمم المتحدة ( Model UN ).
مدرسة عبدالرحمن كانو تولي اهتماما كبيرا لدعم الطالب أكاديمياً حتى بعد تخرجه في المدرسة، إذ إنها المدرسة الوحيدة التي توفر بعثة دراسية سنوية لطلابها المتميزين، وذلك تنفيذاً لوصية المؤسس، ولقد استفاد من هذه البعثات 12 طالباً على مدى الـ14 عاماً الماضية، بكلفة اجمالية تفوق مليون دولار.
وقد تم بناء مدرسة عبدالرحمن كانو ديار على مساحة تبلغ 26 ألف متر مربع، والتي راعت في تصميمها أن تتناسب مع المتطلبات الحديثة لوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتصميم نموذج جديد من المدارس تواكب التطور التعليمي المستمر في المملكة وتوفر بيئة مريحة وممتعة في التعليم.
تحتوي المدرسة على 52 فصلاً، وأربعة ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة سلة معتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة، بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 1500 طالب.
وتوفر أيضاً نظام تتبع الموظفين والطلبة، وهو أول نظام في مدارس مملكة البحرين يستطيع الآباء من خلاله مراقبة رحلة ابنائهم من وإلى المدرسة، وهو ما يعكس استراتيجية المدرسة في حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة.ويتميز تصميم المدرسة بالحداثة، ومتطلبات ومواصفات الاستدامة والمباني الخضراء وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كما تعتبر مدرسة عبدالرحمن كانو ديار من أوائل المدراس في مملكة البحرين التي تستخدم الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، بالإضافة الى نظام إعادة تدوير مياه التكييف لأنظمة الري.تتميز البرامج الدراسية بتدريسها ثلاث لغات؛ منها العربية والإنجليزية ولأول مرة في مملكة البحرين الماندرين، وتتميز أيضاً بأنها المدرسة الوحيدة التي تعتمد منهج أكسفورد لجميع المواد والمراحل الدراسية.
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