نائب رئيس الوزراء يفتتح مدرسة عبد الرحمن كانو ديار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

افتتح‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أمس،‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

وتفضل‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬المدرسة‭ ‬بإزاحة‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬اللوحة‭ ‬التذكارية‭ ‬إيذاناً‭ ‬بالافتتاح‭ ‬الرسمي،‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬مبناها‭ ‬ومرافقه‭ ‬الحديثة‭ ‬ذات‭ ‬التصاميم‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وتتفق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الواجهة‭ ‬المعمارية‭ ‬الحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬







وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬طارق‭ ‬عبداللطيف‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬تعتز‭ ‬وتفتخر‭ ‬بما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم،‭ ‬باعتباره‭ ‬أساس‭ ‬التطوير‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والتنموي،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬المملكة‭ ‬حاضنة‭ ‬للقدرات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ومصنعاً‭ ‬للكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التطلعات‭ ‬التعليمية‭ ‬ويحقق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬







ونوَّه‭ ‬السيد‭ ‬طارق‭ ‬عبداللطيف‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬مدرسة‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار‭ ‬كان‭ ‬استكمالا‭ ‬لرؤية‭ ‬المؤسس‭ ‬الراحل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬محافظين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوصى‭ ‬به،‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحاتنا‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬شراكتنا‭ ‬الدائمة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭. ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬ ARKEDU ‭ ‬ Group ‭ ‬هي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مدرستين‭ ‬مستقلتين،‭ ‬هما‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الدولية‭ ‬ومدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار‭.‬

وصرح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار‭ ‬السيد‭ ‬طارق‭ ‬عبداللطيف‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬بإضافة‭ ‬صفوف‭ ‬المرحلة‭ ‬الإعدادية‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬اللعام‭ ‬الدراسي‭ ‬المقبل‭ ‬2024‭-‬2025‭. ‬ويأتي‭ ‬افتتاح‭ ‬الحرم‭ ‬المدرسي‭ ‬الجديد‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬المدرسة‭ ‬لأهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬المؤسس‭ ‬الراحل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬التفوق‭ ‬والتميز،‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬حقّقت‭ ‬المدرسة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الطويلة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬منها‭:‬

1-‭ ‬انضمام‭ ‬طلاب‭ ‬المدرسة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية‭.‬

2-‭ ‬تخرج‭ ‬مدرستنا‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬ IB ‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويحققون‭ ‬أعلى‭ ‬النتائج‭ ‬باستدامة‭.‬

3‭- ‬يقوم‭ ‬طلبتنا‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ساعة‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الـ CAS ‭ ‬ IB ‭.‬

4-‭ ‬ينضم‭ ‬خريجونا‭ ‬إلى‭ ‬جامعات‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬مثل‭ ‬نوتردام‭ ‬وستانفورد‭ ‬وأكسفورد‭ ‬وكامبريدج‭ ‬وماك‭ ‬ماسترز‭ ‬ويحققون‭ ‬أعلى‭ ‬النتائج‭.‬

5-‭ ‬يحقق‭ ‬طلابنا‭ ‬أعلى‭ ‬نتائج‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬نموذج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬ Model ‭ ‬ UN ‭).‬

مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬تولي‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬لدعم‭ ‬الطالب‭ ‬أكاديمياً‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬تخرجه‭ ‬في‭ ‬المدرسة،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬المدرسة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬بعثة‭ ‬دراسية‭ ‬سنوية‭ ‬لطلابها‭ ‬المتميزين،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لوصية‭ ‬المؤسس،‭ ‬ولقد‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البعثات‭ ‬12‭ ‬طالباً‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الـ14‭ ‬عاماً‭ ‬الماضية،‭ ‬بكلفة‭ ‬اجمالية‭ ‬تفوق‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬







وقد‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬والتي‭ ‬راعت‭ ‬في‭ ‬تصميمها‭ ‬أن‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬الحديثة‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتصميم‭ ‬نموذج‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬تواكب‭ ‬التطور‭ ‬التعليمي‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتوفر‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬وممتعة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭.‬

تحتوي‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬52‭ ‬فصلاً،‭ ‬وأربعة‭ ‬ملاعب‭ ‬متعددة‭ ‬الأغراض‭ ‬وملعب‭ ‬كرة‭ ‬سلة‭ ‬معتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬بطاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬تقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬1500‭ ‬طالب‭.‬

وتوفر‭ ‬أيضاً‭ ‬نظام‭ ‬تتبع‭ ‬الموظفين‭ ‬والطلبة،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬نظام‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يستطيع‭ ‬الآباء‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬مراقبة‭ ‬رحلة‭ ‬ابنائهم‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المدرسة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬استراتيجية‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭.‬ويتميز‭ ‬تصميم‭ ‬المدرسة‭ ‬بالحداثة،‭ ‬ومتطلبات‭ ‬ومواصفات‭ ‬الاستدامة‭ ‬والمباني‭ ‬الخضراء‭ ‬وتطبيق‭ ‬سياسة‭ ‬ترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬كما‭ ‬تعتبر‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬ديار‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬المدراس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬مثل‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية‭ ‬وتوربينات‭ ‬الرياح،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬مياه‭ ‬التكييف‭ ‬لأنظمة‭ ‬الري‭.‬تتميز‭ ‬البرامج‭ ‬الدراسية‭ ‬بتدريسها‭ ‬ثلاث‭ ‬لغات؛‭ ‬منها‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الماندرين،‭ ‬وتتميز‭ ‬أيضاً‭ ‬بأنها‭ ‬المدرسة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬منهج‭ ‬أكسفورد‭ ‬لجميع‭ ‬المواد‭ ‬والمراحل‭ ‬الدراسية‭.‬