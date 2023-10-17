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استزراع الروبيان حل لمشكلة عمليات استنزاف الصيد من المخالفين

10/17/2023 7:10:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬


أكد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬قلالي‭ ‬للصيادين‭ ‬محمد‭ ‬الدخيل‭ ‬ان‭ ‬تشغيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬مفيد‭ ‬للغاية‭ ‬للمواطن‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاستنزاف‭ ‬السمكي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬لأنه‭ ‬يوفر‭ ‬الروبيان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬شحه‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬لتوفير‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬ويجب‭ ‬المحافظة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬المواطن‭ ‬وحتى‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‭ ‬مع‭ ‬شح‭ ‬السمك‭ ‬والروبيان‭ ‬وذلك‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬واهتمامه‭ ‬بالاستزراع‭ ‬السمكي‭.‬

وتمنى‭ ‬الدخيل‭ ‬ان‭ ‬يغطي‭ ‬الاستزراع‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬لتغطية‭ ‬العجز،‭ ‬ويكون‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬المواطن‭ ‬بأسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬استيراد‭ ‬الروبيان‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬أسباب‭ ‬شح‭ ‬الروبيان‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬واستزراعه‭ ‬استنزاف‭ ‬الآسيويين‭ ‬للروبيان‭ ‬والسمك‭ ‬من‭ ‬البحر،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصيد‭ ‬بطرق‭ ‬خاطئة‭ ‬مثل‭ ‬الغزل‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬والصيد‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬ليلا‭ ‬ونهارا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬مواعيد‭ ‬الصيد‭.‬

وطالب‭ ‬بتوفر‭ ‬المراقبة‭ ‬لعمليات‭ ‬الصيد،‭ ‬ووضع‭ ‬قانون‭ ‬لمنع‭ ‬لصيد‭ ‬بأساليب‭ ‬خاطئة‭ ‬لردع‭ ‬المخالفين‭ ‬اسوة‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬فمن‭ ‬امن‭ ‬العقوبة‭ ‬اساء‭ ‬الأدب،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الاستزراع‭ ‬سيكون‭ ‬مفيدا‭ ‬جدا‭ ‬عند‭ ‬شموله‭ ‬المشاريع‭
‬المماثلة‭ ‬مثل‭ ‬استزراع‭ ‬الاسماك‭ ‬الصافي‭ ‬والكنعد،‭ ‬والشعري‭ ‬والهامور‭.‬

ولفت‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬ان‭ ‬تفعل‭ ‬القوانين‭ ‬مثل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وهي‭ ‬وضع‭ ‬قانون‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬الصيد،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬الاسيويين‭ ‬يستخدمون‭ ‬طرقا‭ ‬خاطئة‭ ‬في‭ ‬الصيد‭ ‬مثل‭ ‬الصيد‭ ‬بغزل‭ ‬3‭ ‬صفات‭ (‬الغزل‭ ‬الاسرائيلي‭) ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬البحر،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الصيد‭ ‬على‭ ‬السواحل،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬قراقير‭ ‬وحظرة‭ ‬فقط‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ ‭ ‬والتزاماً‭ ‬بما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭ ‬للأعوام‭ (‬2023‭ ‬ ‭ ‬2026‭) ‬ ‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الداعمة‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬عبر‭ ‬طرح‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬القسائم‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الزراعة‭ ‬النباتية‭ ‬والتربية‭ ‬الحيوانية‭ ‬والاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬وتقديم‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة،‭ ‬وتسهيل‭ ‬سبل‭ ‬حصول‭ ‬المستفيدين‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬الآمنة‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الغذائي،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭
‬مؤخرا‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬حيان‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الروبيان‭ ‬المستزرع،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬المخرجات‭ ‬الناجحة‭ ‬لمبادرة‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والداعمة‭ ‬لجهود‭ ‬تعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬محلياً‭.‬

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