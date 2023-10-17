تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان
التاريخ
10/17/2023 3:14:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- جدد القصف المدفعي الاسرائيلي الكثيف على بلدات كفركلا وعيتا الشعب والطيبة ورامية ووادي مروحين في جنوب لبنان.
كما استهدف جيش الاحتلال بالمدفعية منزلا في بلدة بليدا الحدودية.
وفا
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