وزارة الصحة في غزة: أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، مساء الثلاثاء، إن أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا في استهداف المستشفى المعمداني.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف ساحة مستشفى في وسط مدينة غزة.
واعتبر رئيس المكتب سلامة معروف، في بيان، القصف الإسرائيلي "جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي".
وأشار إلى "توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف"، علما أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال إن "التقديرات الأولية تشير إلى سقوط ما بين 200 إلى 300 شهيد في القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني".
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