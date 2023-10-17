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وزارة الصحة في غزة: أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني

10/17/2023 3:14:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، مساء الثلاثاء، إن أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا في استهداف المستشفى المعمداني.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف ساحة مستشفى في وسط مدينة غزة.
واعتبر رئيس المكتب سلامة معروف، في بيان، القصف الإسرائيلي "جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي".
وأشار إلى "توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف"، علما أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال إن "التقديرات الأولية تشير إلى سقوط ما بين 200 إلى 300 شهيد في القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني".




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