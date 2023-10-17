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موقف محرج للمستشار الألماني.. متلازمة بايدن تصيب شولتس!

10/17/2023 3:14:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العاصمة الألبانية تيرانا، حيث تعرض لموقف محرج على السجاد الأحمر.

وتُظهر اللقطات لحظة وصول شولس إلى قمة عملية برلين في العاصمة الألبانية تيرانا أمس الاثنين.
وبعد خروجه من السيارة، سار المستشار الألماني على السجادة الحمراء ليفاجئ الجميع بتجاوزه حدودها، متجها إلى مكان آخر، وحين أدرك خطأه لوح بيده مازحا، وعاد إلى الطريق الصحيح، متجها نحو رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الذي كان ينتظره.
وقارن العديد من الأشخاص شولس بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي غالبا ما يتوه ويقع في مواقف محرجة خلال المناسبات الرسمية. وقال أحد المعلقين مازحا: "متلازمة بايدن". وكتب مستخدم آخر: "لا توجد خطوط حمراء بالنسبة له. هل قال أحد شيئا عن برج الثور؟ يجب أن أهرب الآن".

روسيا اليوم

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