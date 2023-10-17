مدير مستشفى الشفاء بغزة: الوضع خرج عن السيطرة تماما في كل مستشفيات القطاع
التاريخ
10/17/2023 3:14:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 شهيد.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة: "ما حدث هو حرب إبادة مفتوحة باستهداف المستشفى الذي فيه آلاف النازحين ومئات الكوادر الطبية".
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