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مدير مستشفى الشفاء بغزة: الوضع خرج عن السيطرة تماما في كل مستشفيات القطاع

10/17/2023 3:14:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 شهيد.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة: "ما حدث هو حرب إبادة مفتوحة باستهداف المستشفى الذي فيه آلاف النازحين ومئات الكوادر الطبية".




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