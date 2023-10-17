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اسكتلندا تعلن استعدادها لقبول لاجئين من غزة

10/17/2023 3:14:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف، اليوم الثلاثاء، أن اسكتلندا مستعدة لتوفير اللجوء الإنساني للاجئين من قطاع غزة وتزويدهم بالمساعدة الطبية اللازمة.

وقال يوسف: "أدعو حكومة المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءين عاجلين، أولا، أن تبدأ على الفور العمل على إنشاء خطة إعادة توطين اللاجئين لسكان غزة، واسكتلندا مستعدة لتصبح أول دولة في المملكة المتحدة توفر الأمن والمأوى لأولئك الذين وقعوا تحت هذه الهجمات الرهيبة".
ودعا يوسف إلى تنظيم إجلاء المدنيين الجرحى من قطاع غزة، معلنا عن استعداد اسكتلندا "للعب هذا الدور" وتوفير مستشفياتها لتقديم الرعاية الطبية للضحايا.

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