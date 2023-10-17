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الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

10/17/2023 3:14:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف الجيش الإسرائيلي حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر لغاية اليوم الثلاثاء الساعة السابعة مساء.

وفي تحديث للبيانات على موقعه الإلكتروني، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى من العسكريين أصبح لغاية الآن 302 جندي، حيث ذكر أن بين الجنود القتلى جنديات أيضا.

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