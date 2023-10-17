الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/17/2023 3:14:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف الجيش الإسرائيلي حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر لغاية اليوم الثلاثاء الساعة السابعة مساء.
وفي تحديث للبيانات على موقعه الإلكتروني، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى من العسكريين أصبح لغاية الآن 302 جندي، حيث ذكر أن بين الجنود القتلى جنديات أيضا.
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