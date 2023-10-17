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عباس يعلن الحداد العام لثلاثة أيام

10/17/2023 3:14:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني.




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