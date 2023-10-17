استشهاد 6 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لأونروا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد 6 أشخاص على الأقل الثلاثاء، نزحوا إلى مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) التي وصفت ذلك بأنه "مشين".
وقالت الوكالة في بيان "قتل ستة أشخاص على الأقل بعد ظهر اليوم عندما قصفت مدرسة تابعة لأونروا في مخيم المغازي للاجئين" وسط قطاع غزة.
وأكدت "هذا أمر مشين ويظهر مرة أخرى استخفافا صارخا بحياة المدنيين".
وأصيب العشرات في المدرسة "خلال الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة"، بحسب البيان.
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