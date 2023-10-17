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استشهاد 6 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لأونروا

10/17/2023 3:14:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد 6 أشخاص على الأقل الثلاثاء، نزحوا إلى مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) التي وصفت ذلك بأنه "مشين".
وقالت الوكالة في بيان "قتل ستة أشخاص على الأقل بعد ظهر اليوم عندما قصفت مدرسة تابعة لأونروا في مخيم المغازي للاجئين" وسط قطاع غزة.
وأكدت "هذا أمر مشين ويظهر مرة أخرى استخفافا صارخا بحياة المدنيين".
وأصيب العشرات في المدرسة "خلال الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة"، بحسب البيان.




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