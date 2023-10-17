شاهد عيان يروي تفاصيل قصف مستشفى المعمداني في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد شاهد عيان أنه لحظة استهداف مستشفى المعمداني في غزة كان في داخلها نحو 5 آلاف شخص.
وأكد أنه تواجد في المستشفى لحظة القصف في زيارة مع عائلته لخاله المصاب، وأدى القصف إلى إصابة أخيه ووالده.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 شهيد على الأقل وعشرات الجرحى.
وبحسب المصدر ، استهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ.
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