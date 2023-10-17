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شاهد عيان يروي تفاصيل قصف مستشفى المعمداني في غزة

10/17/2023 3:14:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد شاهد عيان أنه لحظة استهداف مستشفى المعمداني في غزة كان في داخلها نحو 5 آلاف شخص.

وأكد أنه تواجد في المستشفى لحظة القصف في زيارة مع عائلته لخاله المصاب، وأدى القصف إلى إصابة أخيه ووالده.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في قطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 شهيد على الأقل وعشرات الجرحى.
وبحسب المصدر ، استهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ.

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