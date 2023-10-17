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عباس ينسحب من قمة عمان بعد مجزرة المستشفى

10/17/2023 3:14:40 PM
(MENAFN- Amman Net) أكدت وسائل إعلام فلسطينية أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس انسحب من القمة الرباعية التي يستضيفها جلالة الملك عبدالله الثاني غدًا الأربعاء بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية من ضمنها "معا" أنّ عباس يعتزم العودة إلى رام الله في الضفة الغربية، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في المستشفى المعمداني في غزة وقد خلفت أكثر من 500 شهيد.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، مجزرة واسعة استهدفت المستشفى المعمداني وسط قطاع غزة خلفت 500 شهيد حتى الآن، ومئات الجرحى.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي صباح اليوم الثلاثاء، عزم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عقد قمة رباعية تجمعه برفقة رؤساء الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية وجمهورية مصر العربية، بالَاضافة إلى عقده لقاءات منفصلة مع الرؤساء الثلاث.

وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

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