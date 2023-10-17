عباس ينسحب من قمة عمان بعد مجزرة المستشفى

(MENAFN
- Amman Net) أكدت وسائل إعلام فلسطينية أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس انسحب من القمة الرباعية التي يستضيفها جلالة الملك عبدالله الثاني غدًا الأربعاء بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية من ضمنها "معا" أنّ عباس يعتزم العودة إلى رام الله في الضفة الغربية، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في المستشفى المعمداني في غزة وقد خلفت أكثر من 500 شهيد.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، مجزرة واسعة استهدفت المستشفى المعمداني وسط قطاع غزة خلفت 500 شهيد حتى الآن، ومئات الجرحى.
وأعلن الديوان الملكي الهاشمي صباح اليوم الثلاثاء، عزم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عقد قمة رباعية تجمعه برفقة رؤساء الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية وجمهورية مصر العربية، بالَاضافة إلى عقده لقاءات منفصلة مع الرؤساء الثلاث.
وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
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