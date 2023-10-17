«شات جي بي» يشخّص علاج الاكتئاب أفضل من الطبيب

توصّل بحث جديد في مجلة طبّ الأسرة وصحّة المجتمع، إلى أنَّ «شات جي بي» أفضل من الطبيب في اتباع معايير العلاج المعترف بها للاكتئاب.

ووجد البحث أنَّ نموذج الذكاء الاصطناعي يتبع معايير العلاج دون أي من التحيُّزات المتعلقة بالجنس أو الطبقة الاجتماعية التي تظهر أحياناً في العلاقة بين طبيب الرعاية الأولية والمريض.

وطرح الباحثون سؤالاً على «تشات جي بي تي» حول ما الذي يعتقد أنه يجب على طبيب الرعاية الأولية أن يقترحه في هذه الحالة؟ وكانت الإجابات المحتملة: الانتظار اليقظ، والإحالة للعلاج النفسي، والأدوية الموصوفة.

وكانت النتيجة أنَّ نحو 4% من أطباء الأسرة أوصوا حصرياً بالإحالة للعلاج النفسي للحالات الخفيفة بما يتماشى مع التوجيهات السريرية، لكنّ شات جي بي تي 3.5، وشات جي بي تي 4، أوصيا بالإحالة للعلاج النفسي بنسبة 95% و97.5% من الحالات.





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