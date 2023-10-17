«فيتامين الشمس» قد يؤدي إلى تلف الأعضاء الحيوية

حذر خبراء وأطباء من مخاطر تناول كميات مفرطة من فيتامين د، أو كما يعرف بفيتامين الشمس، على الصحة العامة، وفق «إكسبريس».

وأوضح روس بيري، الطبيب العام والمدير الطبي لعيادات الجلد في «كوسميديك»، أن الهيئات الصحية توصي بتناول مكملات فيتامين د يومياً طوال أشهر الخريف والشتاء. لكن الإفراط في تناول مكملات فيتامين د قد يكون له مخاطر صحية، وفقاً للدكتور بيري.

وأوضح: «إن تناول الكثير من فيتامين د كمكمل على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يتسبب في تراكم الكالسيوم في الجسم، ما يمكن أن يضعف العظام ويلحق الضرر بالقلب والكلى».

ويجب ألا تتناول أكثر من 100 ميكروغرام من فيتامين د يومياً. وفي الواقع، 10 ميكروغرام (كمية المكملات القياسية) ستكون كافية.

وتابع بيري: «ينطبق هذا على البالغين، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً. ويجب ألا يتناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و10 سنوات أكثر من 50 ميكروغراماً، والرضع أقل من 12 شهر أكثر من 25 ميكروغراماً».

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