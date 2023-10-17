«الهيئة العربية للمسرح» تحضر لدورة العراق

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق الدكتور علي العبودي الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء نقيب الفنانين العراقيين دكتور جبار جوي.

أتى اللقاء في إطار التحضيرات لاحتضان العراق الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي، في الفترة من 10 إلى 18 يناير 2024، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ممثلة بدائرة السينما والمسرح ونقابة الفنانين العراقيين.

رحب الدكتور العبودي بالخطوة المهمة المتمثلة باحتضان هذا الحدث الثقافي العربي المهم، مؤكداً حرص العراق على لعب دور ثقافي عربي، يليق بتاريخه ودوره في صناعة الثقافة العربية، مؤكداً حرص وزارته على المساهمة الفعالة في إنجاح المهرجان، وتفعيل كل مرافقها الإدارية والتقنية وجامعاتها وكليات الفنون التابعة لها في هذا الشأن، حيث إن المهرجان بأهميته ومكانته يستحق الالتفاف حوله.

كما خص وزير التعليم العالي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتقدير والاحترام لدوره الكبير في تطوير الثقافة العربية والدراسات والبحث.

بدوره قدم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح تقديره للدور الكبير، الذي تلعبه الوزارة في ترقية البحث العلمي والجوانب الأكاديمية خصوصاً في كليات الفنون والفنون التطبيقية، مؤكداً

أن الهيئة حريصة على التعاون والعمل مع الوزارة في هذا الحدث، وفي جوانب عديدة، خلال المهرجان، من خلال مجموعة من البرامج، التي تخص الهيئة، بما فيها مصانع المسرحيين المتمثلة بكليات الفنون، حيث ستقدم الهيئة نسخة كاملة من منشورات الهيئة لمكتبات كليات الفنون، وحيث إن هذا المهرجان هو الأضخم عربياً، ويشارك فيه نحو 600 فنان عربي، فالهيئة ستنظم لقاءات خاصة لكبار المسرحيين العرب المشاركين في المهرجان مع طلبة كلية الفنون، وشكر الوزير على تقديمه تسهيلات تقنية من أجل إنجاح المهرجان.



