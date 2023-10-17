«مجمع اللغة العربية بالشارقة» ينظم ندوة في نيجيريا حول لغة الضاد

نظّم «مجمع اللغة العربية بالشارقة» بالتعاون مع قسم اللغة العربية في جامعة بَايَرُو كانُو، والمؤسسة الخيرية لتعليم ونشر اللغة العربية في نيجيريا، ندوة لغويّة بعنوان «السبيل لتمكين اللغة العربية في نيجيريا»، استضاف خلالها -في العاصمة النيجيرية «أبوجا»- أكثر من خمسمائة شخص من الأساتذة الجامعيين، والتربويين، والطلبة، إلى جانب جمهور كبير من عشّاق اللغة العربية.

واستهدفت الندوة، التي تأتي ضمن برنامج الندوات الموسميّة للمجمع، إيجاد منصة مهتمة بتمكين اللغة العربية في نيجيريا وتوحيد وتنسيق سلسلة الجهود المتفرقة، والعمل على فتح باب النقاش بين الباحثين وعشاق اللغة لتحديد آليات تمكين العربية في نيجيريا، والتعرّف على التحديات التي تواجهها، والبحث عن الحلول الاستراتيجية، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود إمارة الشارقة ودور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تمكين اللغة العربية في أفريقيا عامة، ونيجيريا على وجه الخصوص.

وشهدت الندوة تقديم خمس أوراق بحثيّة تناولت مسؤولية المثقفين الناطقين باللغة العربية في تمكين العربية في نيجيريا، وما تبذله إمارة الشارقة من جهود في هذا السياق، وتوقفت عند دور العلاقات الدولية بين بلدان المنطقة العربية ونيجيريا في تجاوز تحديات انتشار العربية في نيجيريا، إلى جانب استعراض جهود المؤسسات الحكومية والأهلية لتعزيز حضور العربية وما يتاح أمامها من فرص.



وحول أهمية الندوة وما تنطلق منه الشارقة للنهوض باللغة العربية، قال الدكتور امحمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة: «تجسّد هذه الندوة وغيرها من الجهود التي يبذلها المجمع على المستويين المحلي والدولي رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم حضور اللغة العربية في مختلف بلدان العالم.

وتيسير السبل وتوفير الفرص لتعلمها وإتقانها، فصاحب السمو يؤمن بأن انتشار العربية في بلدان مثل بلدان القارة الأفريقية محرك مركزي لتعزيز العلاقات بين الثقافة العربية ونظيرتها الأجنبية، وقاعدة مهمة لتعزيز ملامح الهوية العربية في مختلف بلدان العالم».



وأضاف: «إن قوة اللغة وحجم انتشارها وحضورها في العالم هو تعبير عن قوة أمتها وثقافتها؛ لهذا لا تتوقف الشارقة عن استحداث المبادرات وتنظيم الجهود للنهوض بالعربية على المستويات كافة، سواء على مستوى حضورها بين الناطقين الأجانب، أو على صعيد تطوير جهودها البحثية، ومساراتها الأكاديمية، وحتى حجم توظيفها في صناعة المحتوى المعرفي والإبداعي؛ لذلك نحرص في المجمع على تنظيم هذا النوع من الندوات لتوحيد الجهود، والاستناد إلى نقاط القوة والفرص في تجاوز تحديات انتشار العربية، خاصة في بلدان أجنبية مثل بلدان القارة الأفريقية».

وتابع المستغانمي: «شهدت الندوة في نيجيريا حضوراً لافتاً من عشاق اللغة العربية، واستعرضت رؤى أكاديميين وأساتذة جامعيين حول خيارات تعزيز حضور اللغة العربية، الأمر الذي فتح المجال أمامنا لنكتشف فرص التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية لتوسيع جهودنا في انتشار العربية في نيجيريا».

وثمّن المشاركون في الندوة جهود إمارة الشارقة ممثلة في صاحب السمو حاكم الشارقة، لدعمه السخي واللامحدود في عقد مثل هذه الندوات والملتقيات والأنشطة الثقافية في نيجيريا، ودعم كل ما من شأنه تمكين اللغة العربية ليس في نيجيريا فحسب، بل في القارة الأفريقية. وعبروا عن عميق شكرهم لمجمع اللغة العربية بالشارقة لتنظيم هذه الندوة البالغة، حيث وصفوها بأنها الأولى من نوعها في نيجيريا التي تتناول سبل تعزيز انتشار العربية.