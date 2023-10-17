«الدليل».. تجربة ثقافية يقدمها جامع الشيخ زايد لمرتاديه

دشن مركز جامع الشيخ زايد الكبير «الدليل»، وهو جهاز وسائط متعددة، يقدم لمرتادي الجامع، جولات ثقافية استثنائية، موظفاً التقنيات المبتكرة للواقع الافتراضي المعزز.

عبر المقاطع الحسّية الحيَّة، والمؤثرات الصوتية والبصرية المصاحبة، والخرائط التفاعلية التي تظهر عناصر الجامع تلقائياً بالتزامن مع مسار الزيارة.

وحزمة ألعاب وأنشطة تفاعلية للأطفال، مقدماً محتواه بـ14 لغة عالمية وشاملاً فئات أصحاب الهمم من المكفوفين والصم، ليطلعهم على الرسالة الحضارية للجامع، الداعية للتسامح والتعايش والمستلهمة من نهج قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتاريخ تأسيسه وتصميمه المعماري الفريد، عبر سردٍ تفاعليٍ شائقٍ.

ومما تجدر الإشارة إليه أن اسم «الدليل» استلهم من اللهجة الإماراتية المحلية، ويعني من يدل الناس ويوجههم، ليعبر الاسم بذلك عن الهوية الوطنية لمجتمع الإمارات وما يتمسك به من قيم نبيلة ومفاهيم عليا ظلت نهجاً يواكب مسيرة البناء وتتوارثه الأجيال.



ويعد «الدليل»، إضافة نوعية لمنظومة خدمات المركز؛ فتم تصميمه لتقديم جولات ثقافية بأساليب مبتكرة، كما أنه لا يُلزم مستخدميه التقيد بالأوقات المحددة في الجامع «للجولات العامة»، ويتميز بتبنيه تقنية الواقع الافتراضي المعزز، وبعناصر تثري تجربة مستخدميه.



وانطلاقاً من كون الجامع وجهة عالمية يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم، حرص المركز على تقديم الجولات الثقافية عبر جهاز «الدليل» بـ14 لغة عالمية وهي العربية والإنجليزية والكورية واليابانية والصينية والإيطالية والأوردو والإسبانية والألمانية والبرتغالية والروسية والأوكرانية والفرنسية والعبرية، إضافة إلى جولات لغة الإشارة وجولات المكفوفين، وجولة العائلة بلغتها المبسطة للأطفال.



وخصص «الدليل» جولات ثقافية استثنائية لأصحاب الهمم، وظف فيها الحواس والمؤثرات والتقنيات، لمنحهم تجربة متكاملة في رحاب الجامع، إيماناً بدورهم الفاعل والمؤثر، وهذا جزء أساسي في نسيج المجتمعات فجاء من تلك الجولات.



