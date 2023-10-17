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معرض خيري للكتب المستعملة في جامعة الشارقة

10/17/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت إدارة المكتبات بعمادة الخدمات الأكاديمية المساندة في جامعة الشارقة، وللسنة السادسة على التوالي، المعرض الخيري للكتاب المستعمل والذي سيستمر فعالياته لمدة أسبوع، حيث افتتح المعرض كل من الدكتور حسين المهدي عميد الخدمات الأكاديمية المساندة ونادية مسعود مدير إدارة المكتبات في الجامعة وعدد كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

تضمن المعرض عدداً كبيراً من الكتب المعروضة للبيع في مختلف التخصصات وبأسعار مخفضة ورمزية مما يمكن العديد من الطلبة والعامة شراءها، وهذه الكتب تم التبرع بها من قبل الأساتذة والطلبة وهيئات ومؤسسات المجتمع.

ويهدف المعرض إلى التشجيع على القراءة وتعزيز البحث العلمي الذي تضعه الجامعة من ضمن أولوياتها، حيث تنوعت محتويات هذا المعرض ما بين الكتب التاريخية والإسلامية والأدبية والثقافية والروايات، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الكتب العلمية المرتبطة بكافة التخصصات العلمية والتي تطرحها الجامعة، وكذلك مشاركة عدد من الشركات المتخصصة في البرمجيات التعليمية والابتكار.

وتشمل أهداف هذا العمل الخيري في إتاحة الكتب المنهجية بعدد كبير وتخصصات مختلفة وأسعار رمزية تمكن الطلبة من شرائها والاستفادة منها. كما يتيح المعرض الفرصة أمام الأساتذة من الجامعة ودور النشر والمراكز من الإسهام في نشر المعرفة ودعم العملية التعليمية من خلال تبرعاتهم بكتب قيّمة يتم جمع ريعها، والتبرع به كوقف للجمعيات الخيرية ولصندوق دعم الطلبة في الجامعة.


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