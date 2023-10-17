«الشارقة للتراث» يحتفي بعقدين على توقيع «اتفاقية اليونسكو»

نظم معهد الشارقة للتراث احتفالية بمناسبة مرور 20 عاماً على توقيع اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي الصادرة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وخلال الاحتفالية، كرّم الدكتور عبدالعزيز المسلم، الدكتور عوض علي صالح، الباحث والمحاضر في التراث، بصفته الشخصية المكرمة بهذه المناسبة، تقديراً لجهوده في تحقيق أهداف الاتفاقية.

وتضمنت الاحتفالية التي احتضنها صباح أمس الثلاثاء مسرح مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع للمعهد مجموعة من الفقرات والفعاليات والعروض المصاحبة، بحضور عدد كبير من محبي التراث ومسؤولي ومديري وموظفي معهد الشارقة للتراث.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث أن اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي الصادرة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أسهمت بدور محوري ومؤثر في تعزيز مكانة الكنوز البشرية الحية والتعريف بعناصر التراث الثقافي غير المادي للدول وإبرازها.

وأشار المسلّم في حديثه إلى الجهود المكثفة والسلسلة الطويلة من المطالبات والمتابعات والاجتماعات التي دعت إلى وضع التراث الإنساني الثقافي غير المادي في المكانة التي تليق به، إلى جانب التراث غير المادي، كما أكدت هذه الدعوات إعادة تصحيح مفاهيم الإنكار والازدراء التي كان هذا التراث وحملته المخلصون يرزحون تحت فكيهما.

وتحدث المسلم عن دور وزارة الثقافة في دولة الإمارات في دعم هذه الجهود من خلال إرسال الكثير من الوفود بشكل دوري للمشاركة في حضور الاجتماعات التمهيدية ما قبل توقيع تلك الاتفاقية، منوهاً بالدور الفاعل للدكتور عوض صالح عبر إسهامه الداعم وحضوره الدائم لجميع هذه الاجتماعات التي تكللت في نهاية الأمر بإبرام هذه الاتفاقية في 16 أكتوبر عام 2003.

فعاليات



وقبل انطلاق الاحتفالية أجرى الحضور جولة على معرض عناصر التراث الثقافي في مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي، تلته عروض حية لمجموعة من الحرف التقليدية الإماراتية مثل السدو والتلي، وفقرة حكاية الصقّار الصغير التي استعرضها الطفل عبدالله جمال الحمادي، حول بعض المعلومات والذكريات والمواقف التي مرت عليه في رحلات تدريب الصقور على الصيد.

وضمن أجندة الاحتفالية، قدم مركز التراث العربي للمعهد عرضاً مرئياً حول عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجلة على مدار العقدين المنصرمين في اليونسكو، ثم استمتع الحضور بمشاهدة عروض فنية حية لرقصة العيالة، تلتها جلسة فكرية بعنوان «صون التراث الثقافي..عقدان من العطاء» أدارها الدكتور مني بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر بمعهد الشارقة للتراث.

وبمشاركة الدكتور عبدالعزيز المسلّم، والدكتور عوض علي صالح، وعائشة الحصان الشامسي، مدير مركز التراث العربي التابع للمعهد، إضافة إلى إطلاق كتاب جديد من إصدارات معهد الشارقة للتراث بعنوان «عناصر التراث الثقافي غير المادي للدول الخليجية والعربية المسجلة في منظمة اليونسكو».