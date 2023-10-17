صلاح الجعيدي: 3 أسباب حرمتنا من التألق في «بولينغ العالم» وانتهاء العلاقة مع المدرب الأمريكي ميكا

أبدى صلاح الجعيدي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولينغ، حزنه لعدم تحقيق منتخب الإمارات الأول للبولينغ، النتيجة المرجوة منه في بطولة العالم التي أقيمت في دولة الكويت أخيراً، بمشاركة خيرة المنتخبات، وكوكبة من نجوم اللعبة في مختلف القارات، مشدداً على أن 3 أسباب محددة حرمت «بولينغ الإمارات» من التألق وبلوغ منصات التتويج في الحدث العالمي الكبير.

وتألفت بعثة «بولينغ الإمارات» في بطولة العالم بالكويت، من أحمد خميس العلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ، رئيساً، وميكا، مدرباً، و6 لاعبين هم، حسين السويدي ونايف عقاب ومحمود العطار وسلطان محمد القبيسي ومحمد الزرعوني وخميس الشامسي.

الأسباب الثلاثة

وقال صلاح الجعيدي: للأسف، لم يحقق منتخبنا النتيجة المتوقعة منه رغم أننا كنا على ثقة كبيرة بمقدرة نجومنا على نيل المراد، ولكن أعتقد أن هناك 3 أسباب محددة حالت دون ذلك، الأول يتمثل في المستوى الفني العالي في البطولة، كونها حدثاً عالمياً غالباً ما يشهد مشاركة ألمع النجوم وأفضل المنتخبات، والثاني، حجم الضغوط التي من الطبيعي أن تصادف أي لاعب في حدث بحجم بطولة العالم، والثالث، نظام «بيكر» المطبق منذ سنوات قليلة في بطولات البولينغ.

نظام «بيكر»

وأوضح الجعيدي قائلاً: نظام «بيكر» في مباريات البولينغ هو نظام لعب معتمد منذ سنوات عدة في بطولات البولينغ، وهو لا يسعف اللاعب المميز والمنتخب القوي، ومطبق في مسابقات الزوجي والثلاثي والفرقي، ويفيد كثيراً اللاعب والمنتخبات ذات المستوى الأقل، ما يُصعب من مهمة اللاعبين المتميزين والمنتخبات الأقوى في عالم بطولات البولينغ.

مراحل الإعداد

وشدد الجعيدي على أن منتخب الإمارات للبولينغ خاض مراحل إعداد أكثر من جيدة في العاصمة أبوظبي، ودبي، قبل الدخول في معمعة بطولة العالم بالكويت، لافتاً إلى أن كل التوقعات ذهبت باتجاه الحصول على نتيجة أفضل بكثير في الحدث العالمي، مقدماً شكره لكل اللاعبين، وإلى أعضاء الجهازين الفني والإداري، على حرصهم وسعيهم الجاد من أجل تحقيق المراد في بطولة العالم.

بصمة خاصة

وأشار الجعيدي إلى أن منتخب الإمارات للبولينغ تنتظره مشاركة مهمة في بطولة آسيا للصالات المغلفة في تايلاند فبراير المقبل، مبدياً ثقته العالية في مقدرة نجوم المنتخب على تحقيق نتائج توازي الطموحات المعقودة عليهم في المحفل القاري، منوهاً إلى أن البطولات الآسيوية غالباً ما يكون لـ«بولينغ الإمارات» بصمة خاصة باعتلاء منصات التتويج، موضحاً أن منتخب الإمارات للبولينغ هو وصيف آسيا وبطل العرب حالياً.

7 سنوات

وكشف صلاح الجعيدي النقاب عن انتهاء مهمة الأمريكي ميكا في القيادة الفنية لمنتخب الإمارات للبولينغ، وذلك لظروف عائلية خاصة تتعلق بالمدرب، مشيداً بمسيرة ميكا مع «بولينغ الإمارات»، والممتدة لأكثر من 7 سنوات، حقق خلالها ألقاباً عدة، منها بطولة العرب في مصر، ووصافة آسيا، لافتاً إلى أن البحث جار من قبل اتحاد الإمارات للبولينغ عن مدرب بديل يقود «بولينغ الإمارات» خلال المرحلة القادمة.

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