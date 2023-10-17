اختصت بسباقات الطريق فقط..اتحاد الدراجات يختتم دورة الحكام المستجدين بمشاركة 25 دارساً



أقام اتحاد الإمارات للدراجات دورة الحكام المستجدين، بمشاركة 25 دارساً، والتي حاضر فيها الكابتن سيف سرور الحكم الدولي على مدار 4 أيام في مقر اتحاد الدراجات بمضمار زايد في الشارقة، واختصت بسباقات الطريق فقط، بينما سينظم الاتحاد دورة أخرى للحكام خاصة بسباقات المضمار والدراجات الجبلية لاحقاً. شهد ختام الدورة الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، وقام بتسليم الشهادات للخريجين وتكريمهم والتقاط الصور التذكارية.

وأكد المحاضر والحكم الدولي سيف سرور، سعادته بالعدد الكبير من الحكام الجدد، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد نمو الوعي لدى أفراد المجتمع المهتمين برياضة الدراجات، بأهمية المشاركة، كما أوضح التزام الدارسين بالتوقيتات الخاصة بالدورة وهو ما جعل الدورة تشهد نجاحاً كبيراً.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، سعادته بالدارسين في الدورة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يهدف دائماً إلى خلق المجال أمام الحكام للمشاركة وتعلم الجديد بشكل مستمر، خاصة وأن قوانين الدراجات تتغير باستمرار، ويجب التعرف عليها مباشرة.

وأضاف: سيكون هناك دورة حكام جديدة خاصة بالمضمار في القريب العاجل، إضافة إلى دورة في الدراجات الجبلية، خاصة بعد الطلب المستمر من الحكام الجدد والراغبين في دخول المجال للتعلم وتواجدهم باستمرار في السباقات يشير إلى رغبتهم الجادة في التواجد مع حكام الاتحاد".

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