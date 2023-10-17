منتخبنا يواجه كوريا الجنوبية في انطلاق تصفيات اليد الآسيوية





يدشن منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد، ظهر اليوم، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الدورة 33 من دورة الألعاب الأولمبية «باريس ـ 2024»، بلقاء نظيره الكوري الجنوبي، في مباراة تجمعهما لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى، في البطولة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة حتى 28 أكتوبر الجاري.

وكانت قرعة التصفيات الآسيوية التي أقيمت أواخر الشهر الماضي، قد أسفرت عن وضع المنتخب في المجموعة الأولى من الدور التمهيدي، بجوار كل من منتخبات، قطر، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والهند، فيما اقتصرت المجموعة الثانية على خمسة منتخبات هي البحرين، والكويت، واليابان، وكازاخستان، وإيران.

تحضيرات

واستعد المنتخب للتصفيات، من خلال حصص تدريبية يومية بدبي امتدت منذ 21 سبتمبر الماضي وحتى 11 أكتوبر الجاري، تخللها خوض تجربتين وديتين أقيمتا على صالة نادي العين، وجمعت «الأبيض» مع نظيره العماني، في مواجهتين ابتسمت الأولى منها للضيوف بنتيجة (24-23)، قبل أن يتمكن المنتخب من رد اعتباره والفوز في التجربة الثانية (28-24).

البعثة

تضم بعثة المنتخب إلى بطولة قطر، كلاً من الجهاز الفني المدرب الفرنسي دانيلو برستوفاك، و18 لاعباً من أندية الدولة، هم: محمد الطاهر، وسالم النعيمي، وعادل محمد، وأحمد المهيري، وسعود الحمادي، وإبراهيم البلوشي، ومبارك الظنحاني، ومرزوق البلوشي، وراشد المطوع، وإبراهيم القرص، وطارق المازمي، وعبد الله خميس، وصلاح المرزوقي، وسيف الأنصاري، وصالح الهاجري، وهلال الضو، وراشد محمدي، ومحمد البلوشي.

نظام

ويقضي نظام التصفيات، بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تأهل بطلي ووصيفي المجموعتين الأولى والثانية إلى الدور نصف النهائي الذي يقام في 26 الجاري، ويتحدد من خلاله هوية طرفي المباراة النهائية والمنتخبين المنافسين على البطاقة الوحيدة المؤهلة إلى «أولمبياد باريس ـ 2024» على أن يمنح صاحب المركز الثاني في قطر فرصة إضافية بدخول مباريات الملحق الآسيوي.

طموح

بالتأكيد سيسعى منتخبنا للظهور المشرف وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الافتتاحية أمام المنتخب الكوري، خصوصاً أن «الأبيض» سيخوض يوم غدٍ مواجهته الثانية أمام المنتخب الصيني، قبل الدخول في أولى أيام الراحة، على أن يعاود اللعب السبت المقبل بلقاء صاحب الضيافة المنتخب القطري المتوج مؤخراً بذهبية دورة الألعاب الآسيوية في الصين، ويتبع في 22 من هذا الشهر بلقاء المنتخب السعودي، وإسدال الستار عن المباريات في الدور التمهيدي في 24 الجاري بلقاء المنتخب الهندي.

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