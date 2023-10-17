في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023..مذكرة تفاهم بين شرطة دبي واتحاد الريشة الطائرة



وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مجلس الرياضيين، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، مذكرة تفاهم للتعاون المُشترك في المجال الرياضي. ووقع الاتفاقية من طرف القيادة العامة لشرطة دبي الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين، ونورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بحضور موظفي الجانبين، وذلك في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي بما يحقق الأهداف المشتركة، وتعزيز الشراكة بشكل فاعل بين الطرفين.

وثمّنت الدكتورة مريم أنس المطروشي، علاقة التعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة التي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص في المجال الرياضي، فيما أعربت نورة الجسمي عن سعادتها بتوقيع المذكرة التي ستساهم في تعزيز التعاون الرياضي المشترك.

تفاهم

وتنص مذكرة التفاهم على تقديم شرطة دبي رسائل هادفة من خلال الرياضة، وتشجيع موظفيها على ممارسة لعبة ريشة الطائرة، والقيام بتنفيذ فعاليات رياضية مشتركة، ووضع خطط تدريبية للمدربين واللاعبين وجميع العاملين في المجال الرياضي بالتعاون مع الاتحاد.

كما تنص المذكرة على أن تمكين اتحاد الإمارات للريشة الطائرة من الاستفادة من مرافق القيادة العامة لشرطة دبي لإقامة فعاليات مشتركة بين الجهتين لتفعيل اللعبة، ودعم المواهب الرياضية، وتشكيل فرق عمل ولجان مشتركة.

تنسيق

وبموجب المذكرة سيقوم اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بالمشاركة في مبادرة القافلة الرياضية كشريك دائم، والتنسيق مع شرطة دبي في الفعاليات المشتركة، والاستفادة من مرافق شرطة دبي للفعاليات والتدريب، والمشاركة في نشر ثقافة الرياضة، والمساهمة في تأسيس أول منتخب ريشة للعنصرين الرجالي والنسائي، وتدريب العاملين في المجال الرياضي من مدربي شرطة دبي، وحصر المواهب في مجال الريشة الطائرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز