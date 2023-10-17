صالح بن عاشور رئيس لجنة التحكيم والقوانين يترأس «فنية التصفيات الآسيوية لكرة اليد»



يرأس العميد صالح محمد بن عاشور، رئيس لجنة التحكيم والقوانين بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، عضو لجنة التحكيم والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة اليد، اللجنة الفنية للتصفيات الآسيوية للرجال المؤهلة لأولمبياد «باريس 2024» التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 18 ولغاية 28 أكتوبر الجاري.

كما رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد حكمنا القاري محمد ناصر، عضو لجنة الخبرات بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، للمراقبة الفنية لمباريات التصفيات الآسيوية، وسبق أن تم تكليفه بالعديد من البطولات على مستوى الأندية والمنتخبات في البطولات العربية والخليجية والآسيوية، لتؤكد ثقة القائمين على اللعبة بكفاءة ونزاهة أبناء الإمارات.

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