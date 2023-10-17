أحد أفضل أبطال الجوجيتسو على مستوى العالم ..فيصل الكتبي.. بطل إماراتي بعقلية لا تعرف سوى التميز



يبرز اسم فيصل الكتبي كواحد من أفضل أبطال الجوجيتسو على مستوى العالم، حيث تمكن من حصد ألقاب عدة، بدءاً من بطولة آسيا، وبطولة العالم، والألعاب العالمية، وصولاً إلى الألعاب الآسيوية «الآسياد» وغيرها من البطولات. ويتمثل آخر إنجازاته في الفوز بذهبية دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد»، التي اختتمت فعاليتها أخيراً في الصين. ونجح الكتبي في الدفاع عن لقبه متغلباً بأفضلية النقاط على الكوري الجنوبي هيسونغ في فئة الرجال وزن تحت 85 كجم.



أداء

وأكد الكتبي أن أداءه في البطولة وإنجازاته تأتي بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، حيث قال: «لطالما حظيت بالدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، ويرجع الفضل إليهما في كل ما وصلت إليه اليوم».

كما أظهر اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، تقديره الكبير لدور عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والذي أسهم بدعم مسيرته المميزة في الجوجيتسو. وقال الكتبي: «شكل الدعم الكبير من جانب عبدالمنعم الهاشمي منذ بداية مشواري في الجوجيتسو وثقته الكبيرة بقدراتي حافزاً قوياً مكنني من مواصلة مسيرتي وتعزيز رصيد إنجازاتي».

إصرار

وأثبت الكتبي أن العمر مجرد رقم في رياضة الجوجيتسو، وأن عزيمة اللاعب وإصراره هما أقصر الطرق إلى استدامة النجاح والعطاء، مؤكداً عزمه الاستمرار في سعيه لحصد المزيد من الأمجاد والألقاب، وقال: «أملك خبرة تزيد على عقدين من الزمان في هذه الرياضة، وأهدف إلى أن أنقل تجربتي وخبرتي في البساط إلى زملائي في النادي والمنتخب، وهذا جزء يسير مما يمكن أن أقدمه لهم ولرياضة الجوجيتسو الإماراتية».



مشاعر

وأكد بطل ذهب الآسياد أن أعظم لحظات الفخر هي تلك التي تشهد عزف النشيد الوطني في أكبر البطولات والمحافل العالمية، حيث المشاعر لا توصف، لكنه إحساس بالفخر والاعتزاز للنجاح في تشريف الوطن وتحقيق آمال كل من دعمه.

ويؤكد الكتبي الذي تمتد مسيرته الرياضية لنحو 20 عاماً، أنه يسعى دوماً إلى صنع الذكريات الجميلة وإحراز المزيد من التطور والتقدم وترجمة ذلك من خلال تحقيق الألقاب ورفع اسم الدولة عالياً في المحافل المختلفة.

وحقق الكتبي أولى ميدالياته في عام 2007 خلال كأس السوبر الآسيوي الذي استضافته العاصمة أبوظبي، حيث فاز بالمركز الثاني وهو يحتفظ بهذه الميدالية في مكتبه حتى اليوم.

إنجاز

وأوضح الكتبي أنه يملك عشرات الميداليات الذهبية المرتبطة باسم الدولة في البطولات العالمية، والقارية والدولية، ومع كل إنجاز يحققه يسعى للبدء من جديد لحصد المزيد.

ومن أبرز الألقاب التي حققها الكتبي عبر مسيرته المظفرة ذهبية الألعاب العالمية في وارسو عام 2021، وذهبيتا الألعاب العالمية في برمنجهام الأمريكية عام 2022، وذهبية بطولتي العالم عامي 2021 و2023، وذهبية الآسياد في جاكرتا 2018 وآسياد الصين 2023، وقائمة الشرف تطول.

شغف

يذكر أن فيصل الكتبي اختبر رياضات عدة قبل اكتشاف شغفه بالجوجيتسو، يقول الكتبي: «أحمل ذهبية آسيا في المصارعة إلى جانب ميداليات أخرى في تصنيفات متعددة، كما أحرزت ميداليات عدة في بطولات الترايثلون، وميداليات في سباقات التحمل للخيول. ونجحت في إحراز ميداليات في جميع الرياضات التي شاركت فيها. وقررت في عام 2007 التركيز على رياضة الجوجيتسو».





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