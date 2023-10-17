توج بلقب بطولة إسبانيا المفتوحة.. الفرنسي ماثيو بافون بطل «السباق إلى دبي» للغولف بمدريد





توج الفرنسي ماثيو بافون بلقب بطولة إسبانيا المفتوحة للغولف التي أقيمت في مدريد، ليكسر النحس الذي لازمه هناك بعدما سبق أن حل وصيفاً في 3 مناسبات مختلفة بين جولتي التحدي وجولة دي بي ورلد آخرها نسخة العام الماضي، ويرفع أول ألقابه في جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

تفوق الفرنسي في العاصمة الإسبانية مدريد، وحقق 23 ضربة تحت المعدل، ليحصد اللقب والأهم كسب 710 نقاط جعلته يتقدم 45 خطوة نحو المركز الـ20 في الترتيب العالمي للموسم الصادر لهذا الأسبوع لـ«السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعدما رفع رصيده إلى 1.424 نقطة.



فرصة

وبهذا التقدم الكبير سيكون بافون من أقوى المرشحين للتواجد في الختام الكبير لموسم الجولة، حيث يتأهل أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام الشهر المقبل في عقارات جميرا للغولف الشهر المقبل، مع احتضان الإمارات ودبي المشهد الختامي مرة أخرى هذا العام، حيث يتنافس نجوم رياضة الغولف على مدار الموسم في 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة تمهيداً لحسم هوية بطل الموسم في دبي سنوياً.

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي حامل اللقب يتواجد في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 5.164 نقاط، يليه الإسباني جون رام برصيد 3.081 نقاط، وقد أكد كلاهما المشاركة في بطولة جولة دي بي ورلد، في مشهد تنافسي مرتقب بين النجمين العالميين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

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