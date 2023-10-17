شرطة أبوظبي بطل وزارة الداخلية «للفنون القتالية MMA»





حققت منتخبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي «MMA» رجالاً وسيدات، المركز الأول في بطولة الفنون القتالية الثالثة، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي في أبوظبي ضمن جائزة سمو وزير الداخلية للتفوق الرياضي موسم 2023 - 2024 وبمشاركة القيادات العامة للشرطة.

وحصد منتخب الرجال 8 ميداليات ملونة «4 ذهبيات، 3 فضيات، وبرونزية» وحصل على 89 نقطة في المجموع العام، وحصد منتخب السيدات 10 ميداليات ملونة «3 ذهبيات، 5 فضيات، برونزيتان» وحصل على 79 نقطة في المجموع العام.

وأكد العميد عمران احمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، أن هذا الإنجاز تحقق بدعم من القيادة الشرطية التي تحفز منتسبيها دائماً على تحقيق الإنجازات الرياضية المتفردة، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضات القتالية في العمل الشرطي، ودورها في تهيئة عناصرها للأداء المهام الشرطية الميدانية، وتأكيداً على دور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، لما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة بين جميع العاملين في الإسهام بتحقيق القفزات التطويرية.

كما هنأ العميد دكتور راشد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، منتخبات شرطة أبوظبي على تحقيق التميز الرياضي، لافتاً إلى أن هذه النتائج الإيجابية هي نتاج دعم القيادة الشرطية، والسياسات الرياضية التي تتبناها شرطة أبوظبي كالتحفيز الرياضي والتفرغ الرياضي.

وأشاد بدور الطاقم الإداري والتدريبي في أول انطلاقة للموسم في جائزة سمو وزير الداخلية للتفوق الرياضي بحصول القيادة على المركز الأول في البطولتين القتالية رجالاً وسيدات، بمشاركة كبيرة من قبل القيادات الشرطية 70 مشاركاً من الرجال و23 مشاركاً من السيدات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز