القرعة تضع الإمارات مع فنلندا وزيمبابوي ..أبوظبي تحتضن أساطير الغولف في «مونديال الهواة»

تنطلق صباح اليوم منافسات بطولة العالم للغولف، والتي تمتد لغاية 28 الجاري، وتقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت مظلة الاتحاد الدولي للغولف وتحظى باهتمام عالمي كبير، ويستضيفها اتحاد الإمارات للغولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة، وستكون البداية في بطولة «كأس أيزنهاور للرجال»، بنسختها الـ33 من اليوم لغاية 21 الشهر الجاري، وتليها بطولة كأس «إسبيريتو سانتو للسيدات» خلال الفترة من 25 إلى 28 الجاري.

تم الإعلان عن هذا الحدث العالمي المرموق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بنادي أبوظبي للغولف، بحضور اللواء عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، وأنتوني سكانلون، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للغولف، والعديد من المسؤولين عن اللعبة على مستوى الاتحاد الدولي للغولف والاتحاد الأمريكي للغولف ومنظمة النادي القديم وجميع وسائل الإعلام.

وسيتنافس في بطولة «كأس أيزنهاور للرجال» 36 دولة حول العالم في هذا الحدث المرموق، حيث تهدف إيطاليا المدافعة عن اللقب إلى أن تصبح أول فريق يفوز بلقب بطولة WATC للمرة الثانية على التوالي منذ أن فعلت الولايات المتحدة ذلك في عامي 2012 و2014.

وتفتخر الولايات المتحدة مرة أخرى بتشكيلة قوية مع ثلاثيها المكون من نيك دنلاب وديفيد فورد وجوردون سارجنت، وجميعهم جزء من فريق كأس الولايات المتحدة الأمريكية 2023 المنتصر الذي هزم بريطانيا وأيرلندا الشهر الماضي في The Old Course في سانت أندروز.

سكيك والبداية

ستكون الانطلاقة في تمام الساعة 6:30 صباحاً على أرض ملعب نادي أبوظبي للغولف، حيث يقوم لاعب منتخبنا الوطني أحمد سكيك بالضربة الأولى من خلال المجموعة الأولى، التي وضعته مع اللاعبين ماركوس لووما (فنلندا)، وديفيد آم (زيمبابوي)، حيث ضمت مجموعتنا إلى جانب الإمارات كلاً من منتخبي فنلندا وزيمبابوي.

وسيقود أحمد سكيك الفريق الإماراتي، وهو الذي يشارك للمرة الرابعة على التوالي في بطولة العالم لفرق الهواة، كما فاز بلقب أفضل لاعب غولف هاوٍ في الإمارات، في بطولة أبوظبي ضمن جولة دي بي ورلد ثلاث مرات، والتي أقيمت في نادي أبوظبي للغولف، وبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة ثلاث مرات، كما سيكمل ريان أحمد وتوماس نيسبيت الثلاثي الإماراتي، حيث فاز الأخير باللقب مرتين في بطولة نادي أبوظبي للغولف.

جهود

وقال اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «لقد بذلت اللجنة المنظمة الدولية للبطولة جنباً إلى جنب مع اللجنة المنظمة المحلية جهوداً حثيثة على مدى الأشهر الـ12 الماضية لضمان استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف بطولة العالم المرموقة لفرق الهواة، وتحت رعاية الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، نتطلع في أبوظبي واتحاد الإمارات للغولف إلى استضافة أفضل لاعبي الغولف الهواة في العالم هنا في نادي أبوظبي للغولف خلال الأسبوعين المقبلين».

وأضاف: «أود أن أشكر شركائنا في مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على دعمهما ومساهمتهما في جعل هذه البطولة ممكنة».

وختم: «أخيراً أود أن أشكر الهيئات الإدارية للغولف، والاتحاد الدولي للغولف ومنظمة النادي القديم والاتحاد الأمريكي للغولف على ثقتها في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة هذه البطولة المرموقة، ومهمتنا هي مواصلة تطوير رياضة الغولف في الشرق الأوسط».



شكر وتقدير

من جانبه قال أنتوني سكانلون، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للغولف: «تحمل بطولة العالم لفرق الهواة تاريخاً تنافسياً غنياً، وتمنح اللاعبين من جميع أنحاء العالم الفرصة للانضمام معاً للاحتفال بهذه اللعبة التي نحبها جميعاً».

وأضاف: «بالإنابة عن الاتحاد الدولي للغولف والاتحاد الأمريكي للغولف ومنظمة النادي القديم، نشكر اتحاد الإمارات للغولف ومجلس أبوظبي الراضي على جهودهما المتميزة في استضافة أول نسخة لهذه البطولة في الشرق الأوسط ونتطلع إلى التأثير والتطور في المستقبل وتعزيز فرص ممارسة رياضة الغولف في الإمارات، ونحن نعلم أن أبوظبي ستوفر منصة رائعة وملهمة لأفضل اللاعبين الهواة في العالم خلال الأسبوعين المقبلين».

نجوم واعدون

وأفضل اللاعبين الهواة على صعيد التصنيف العالمي سيتواجد في البطولة التي تقام سنتين، هو الجنوب أفريقي كريستو لامبريكت، الذي فاز ببطولة الهواة لعام 2023 في هيلسايد، وكان أفضل اللاعبين الهواة في البطولة المفتوحة في نادي رويال ليفربول في العام نفسه، وسينضم إليه في أبوظبي، زميلاه ألتين فان دير ميروي، وكريستيان ماس، الذي كان الوصيف في بطولة الهواة الغربية 2023، وفاز ببطولة إنجلترا ستروك المفتوحة 2022 (كأس برابازون) بفارق خمس ضربات عن الوصيف، ليصبح سادس لاعب جنوب أفريقي يتوج باللقب.





