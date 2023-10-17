القرعة تضع الإمارات مع فنلندا وزيمبابوي ..أبوظبي تحتضن أساطير الغولف في «مونديال الهواة»



تنطلق صباح اليوم منافسات بطولة العالم للغولف، والتي تمتد لغاية 28 الجاري، وتقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت مظلة الاتحاد الدولي للغولف وتحظى باهتمام عالمي كبير، ويستضيفها اتحاد الإمارات للغولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة، وستكون البداية في بطولة «كأس أيزنهاور للرجال»، بنسختها الـ33 من اليوم لغاية 21 الشهر الجاري، وتليها بطولة كأس «إسبيريتو سانتو للسيدات» خلال الفترة من 25 إلى 28 الجاري.

تم الإعلان عن هذا الحدث العالمي المرموق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بنادي أبوظبي للغولف، بحضور اللواء عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، وأنتوني سكانلون، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للغولف، والعديد من المسؤولين عن اللعبة على مستوى الاتحاد الدولي للغولف والاتحاد الأمريكي للغولف ومنظمة النادي القديم وجميع وسائل الإعلام.

وسيتنافس في بطولة «كأس أيزنهاور للرجال» 36 دولة حول العالم في هذا الحدث المرموق، حيث تهدف إيطاليا المدافعة عن اللقب إلى أن تصبح أول فريق يفوز بلقب بطولة WATC للمرة الثانية على التوالي منذ أن فعلت الولايات المتحدة ذلك في عامي 2012 و2014.

وتفتخر الولايات المتحدة مرة أخرى بتشكيلة قوية مع ثلاثيها المكون من نيك دنلاب وديفيد فورد وجوردون سارجنت، وجميعهم جزء من فريق كأس الولايات المتحدة الأمريكية 2023 المنتصر الذي هزم بريطانيا وأيرلندا الشهر الماضي في The Old Course في سانت أندروز.

سكيك والبداية

ستكون الانطلاقة في تمام الساعة 6:30 صباحاً على أرض ملعب نادي أبوظبي للغولف، حيث يقوم لاعب منتخبنا الوطني أحمد سكيك بالضربة الأولى من خلال المجموعة الأولى، التي وضعته مع اللاعبين ماركوس لووما (فنلندا)، وديفيد آم (زيمبابوي)، حيث ضمت مجموعتنا إلى جانب الإمارات كلاً من منتخبي فنلندا وزيمبابوي.

وسيقود أحمد سكيك الفريق الإماراتي، وهو الذي يشارك للمرة الرابعة على التوالي في بطولة العالم لفرق الهواة، كما فاز بلقب أفضل لاعب غولف هاوٍ في الإمارات، في بطولة أبوظبي ضمن جولة دي بي ورلد ثلاث مرات، والتي أقيمت في نادي أبوظبي للغولف، وبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة ثلاث مرات، كما سيكمل ريان أحمد وتوماس نيسبيت الثلاثي الإماراتي، حيث فاز الأخير باللقب مرتين في بطولة نادي أبوظبي للغولف.

جهود

وقال اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «لقد بذلت اللجنة المنظمة الدولية للبطولة جنباً إلى جنب مع اللجنة المنظمة المحلية جهوداً حثيثة على مدى الأشهر الـ12 الماضية لضمان استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف بطولة العالم المرموقة لفرق الهواة، وتحت رعاية الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، نتطلع في أبوظبي واتحاد الإمارات للغولف إلى استضافة أفضل لاعبي الغولف الهواة في العالم هنا في نادي أبوظبي للغولف خلال الأسبوعين المقبلين».

وأضاف: «أود أن أشكر شركائنا في مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على دعمهما ومساهمتهما في جعل هذه البطولة ممكنة».

وختم: «أخيراً أود أن أشكر الهيئات الإدارية للغولف، والاتحاد الدولي للغولف ومنظمة النادي القديم والاتحاد الأمريكي للغولف على ثقتها في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة هذه البطولة المرموقة، ومهمتنا هي مواصلة تطوير رياضة الغولف في الشرق الأوسط».



شكر وتقدير

من جانبه قال أنتوني سكانلون، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للغولف: «تحمل بطولة العالم لفرق الهواة تاريخاً تنافسياً غنياً، وتمنح اللاعبين من جميع أنحاء العالم الفرصة للانضمام معاً للاحتفال بهذه اللعبة التي نحبها جميعاً».

وأضاف: «بالإنابة عن الاتحاد الدولي للغولف والاتحاد الأمريكي للغولف ومنظمة النادي القديم، نشكر اتحاد الإمارات للغولف ومجلس أبوظبي الراضي على جهودهما المتميزة في استضافة أول نسخة لهذه البطولة في الشرق الأوسط ونتطلع إلى التأثير والتطور في المستقبل وتعزيز فرص ممارسة رياضة الغولف في الإمارات، ونحن نعلم أن أبوظبي ستوفر منصة رائعة وملهمة لأفضل اللاعبين الهواة في العالم خلال الأسبوعين المقبلين».

نجوم واعدون

وأفضل اللاعبين الهواة على صعيد التصنيف العالمي سيتواجد في البطولة التي تقام سنتين، هو الجنوب أفريقي كريستو لامبريكت، الذي فاز ببطولة الهواة لعام 2023 في هيلسايد، وكان أفضل اللاعبين الهواة في البطولة المفتوحة في نادي رويال ليفربول في العام نفسه، وسينضم إليه في أبوظبي، زميلاه ألتين فان دير ميروي، وكريستيان ماس، الذي كان الوصيف في بطولة الهواة الغربية 2023، وفاز ببطولة إنجلترا ستروك المفتوحة 2022 (كأس برابازون) بفارق خمس ضربات عن الوصيف، ليصبح سادس لاعب جنوب أفريقي يتوج باللقب.





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