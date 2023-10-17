المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق ..«أيمن» يواجه «وسمي الخالدية» بكأس الوثبة بالسويد



يستضيف مضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز للسرعة ولمسافة 1200 متر والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وفي مظلة النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويأتي تنظيم المهرجان، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

نخبة

يجتمع للسباق البالغة جائزته 113 ألف كرونا سويدية، 7 من نخبة الخيول، وأبرزها صاحب التصنيف الأعلى «وسمي الخالدية» لاسطبلات الخالدية في بولندا، وبإشراف جانسيوسز كوزلاوسكي، وقيادة اندرياس جرابيرج، وهو صاحب التصنيف البالغ 81، وفاز بثمانية سباقات، من أصل 16 مشاركة، حل فيها خمس مرات في المركز الثاني.

وينافس أيضاً الجواد القوي «أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، وقيادة الفارسة أولريكا هولمكويست، الذي حقق الفوز 14 مرة من مجمل 56 مشاركة، ويبلغ تصنيفه 81 رطلاً، ويواجه التحدي مع المرشح الأول.

سباقات

وهناك «ديجلانو» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، بقيادة الفارسة ريبيكا ستيل جلوفز، الفائز 9 مرات من مجمل 47 مشاركة، و«هاسارد دو فاوست» للمالكة والمدربة كاميلا نلسون، بقيادة الفارس جاكوب جوهانسون ويبلغ تصنيفه 70 رطلاً.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وكان أول سباقات المهرجان قد انطلق بقوة في 11 يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً في أنحاء العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة ومنها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة.

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