تحويله إلى مجال الإنتاج في مزارع «دارلي» باليابان..النجم «حكم» لـ «شادويل» يعتزل السباقات



أعلنت إسطبلات «شادويل» عن اعتزال النجم المتألق «حكم» وتحويله إلى مجال الإنتاج في مزارع «دارلي» باليابان العام القادم.

وفي رصيد البطل المعتزل 11 انتصاراً منذ بداية مشاركاته العام 2019، أبرزها «بطولة دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» العام 2022، «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» في ذات العام، و«كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» في شهر يوليو الماضي.

وقال المدرب أوين بوروز: «كان من دواعي سروري تدريب «حكم» خلال المواسم الأربعة الماضية، وسأكون مديناً له إلى الأبد فقد ساعدني في الارتقاء بمسيرتي إلى مستوى جديد». وأضاف: «لقد حقق لي الكثير في مهرجان «رويال آسكوت»، كذلك في دبي، وبعدها انطلقنا وحققنا ألقاباً كلاسيكية كبيرة مثل «كورونيشن كب» و«كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، إنه فعلاً بطل مميز يتميّز بكافة الصفات التي جعلته يتألق في كافة السباقات التي شارك فيها».

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