من الطبيعي أن نتعرض للضغط النفسي والشعور بالحزن والإحباط في حياتنا اليومية، ولكن التعود على الشكوى وتصدير سلبيات الحياة واتباع نهج الشكوى الدائمة إنما هو نوع من الموت البطيء والظلم لنفسك ولأسرتك والإحباط لعائلتك، والإغراق في بحر من المشاعر السلبية، وربما يدفع الآخرين حتى يكونوا بعيدين عنا.



وفي حال استمرار هذا النمط من التفكير والتعود عليه علينا رؤية الإيجابيات، وقد تتفاقم الشكوى وتصبح معطلة للحياة.

أكاد أجزم بأننا يومياً نسمع التذمر والشكوى ممن نصادفهم في حياتنا اليومية، لست ضد الشكوى ولا التذمر ولكن نلاحظ انتشارها حتى باتت ممارسة بديهية وعادية، ولا يمكن أن يكون أي منا لم يلاحظها، ويكفي جلسة بسيطة مع الأهل أو الأصدقاء لتسمع وتجد من بينهم من يشكو أو يتذمر من أي موقف مر به، من صديق أو مدير وستجد ذلك ممارسة في مقر عملك.

وحياتك فلا يمكن أن ينتهي يوم من دون أن تشعر بذلك التذمر والروتين، وللأسف الكثيرون منا لا ينظرون لما في أيديهم، وإنما نظرهم موجه لما في أيدي الآخرين، هم لا يستشعرون النعمة التي يملكونها ولا يحسون بقيمة ما في أيديهم، ولذا يطلبون المزيد.

وإذا لم يتحقق لهم، بدؤوا بالتذمر والشكوى وربما اتباع منهج في الحياة هو الملل والإكثار من الشكوى المستمرة والدائمة.. الذي يتضح أن هؤلاء غير قنوعين، غير راضين ولكنهم بدلاً من العمل وتطوير أنفسهم، يتوجهون للفعل الأسهل وهو الشكوى والتذمر.

ولذلك تجد الكثير من الناس قد اعتادوا الشكوى من العمل وحياتهم العادية من دون أن يفعلوا أي شيء حتى يستطيعوا أن يغيروا النتيجة وأشخاص آخرون يشتكون من حالتهم المادية ولكن لا يغيرون أساليبهم ولا طرائقهم ولا يحاولون أن يتعلموا أي شيء جديد يساعدهم على تحسين مهاراتهم حتى يحصلوا على نتائج مختلفة ومتنوعة وجديدة هناك حكمة صينية تقول:

(لو فعلت الشيء نفسه سوف تحصل على نتيجة ولن يحدث تغيير حتى تغير السبب الأساسي) من الغريب أن تجد شخصاً يعاني مشكلات نفسية يضع كل مشكلاته وتركيزه على العالم الخارجي حتى يخرج من حالته ولكنه مع ذلك يستمر في العيش بالطريقة نفسها ولا يخرج من دوامة المشكلات ولا التفكير المستمر ولا إيجاد حل لمشكلاته ويلقي اللوم على الآخرين.



هذه الفئة من الناس، تحتاج إلى إرشاد وتوجيه، وأن يستشعروا النعمة التي بين أيديهم ويوجهوا الشكر لله، هذه الفئة تحتاج إلى أن تغير تفكيرها نحو ما تملكه، ويتم إرشادهم إلى كيفية تحقيق رغباتهم.

وأنه لا سبيل للتفوق والتميز، بالتذمر والشكوى، والحديث عن فلان وعلان.. إنما بالقناعة والعمل والرضا، انظر لحولك وحاول قدر الإمكان اتباع نهج الرضا والقبول واستشعار النعم والابتعاد عن الأشخاص السلبيين يقول كاتب التنمية البشرية: (ابتعد عن الأشخاص الذين يحاولون التقليل من طموحاتك بينما الناس العظماء هم الذين يشعرونك بأنك باستطاعتك أن تصبح واحداً منهم).