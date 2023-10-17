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مقتل نحو 3000 شخص جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

10/17/2023 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قتل نحو 3000 شخص في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف المتواصل منذ السابع أكتوبر وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة اليوم "الثلاثاء".

وسجلت الوزارة "نحو ثلاثة آلاف شهيد وأكثر من 12500 جريح" في قطاع غزة .


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