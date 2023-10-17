عبدالله بن زايد يصل مسقط للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الخليجي بشأن غزة

وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إلى العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويحضر الاجتماع إلى جانب سموه، معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وسعادة محمد بن نخيره الظاهري سفير الدولة لدى سلطنة عمان، وسعادة أحمد علي البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة الخارجية.

ويأتي انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على طلب سلطنة عمان "دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون"، وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس؛ ويهدف الاجتماع إلى التشاور وإجراء مناقشات حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

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