منصور بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد.. التحوّل الرقمي في الإمارات ودبي نموذج مُلهِم يُحتذى به عالمياً

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي،

أنه بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت تجربة التحول الرقمي في دولة الإمارات ودبي نموذجاً ملهماً يحتذى به عالميا خاصة فيما يتعلق بصناعة المستقبل واستخدام التقنيات الحديثة في تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمتعاملين في مختلف الدوائر الحكومية والمحلية والاتحادية وفقا لأفضل المعايير العالمية.

ونوّه سموه بالمشاركة العالمية الضخمة في جيتكس جلوبال وقال إنها تعكس مكانة دبي كمركز عالمي رئيسي للتكنولوجيا وصناعة المستقبل، مثمناً الأثر الإيجابي للحدث كمنصة حيوية تفتح فرصاً غير محدودة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تخدم في تطوير مختلف القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم لفعاليات الدورة الـ43 من معرض "جيتكس جلوبال"، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 وحتى 20 أكتوبر الحالي، بمشاركة ما يزيد على 6,000 جهة عارضة و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة التي رافقه خلالها سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، وعدد من كبار المسؤولين، على أهم المشاريع والحلول الذكية التي تشارك بها الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية في الحدث التقني الأهم على مستوى العالم.

وحرص سموه على زيارة عدد من أجنحة الشركات العالمية المشاركة في دورة هذا العام، حيث توقف أمام جناح شركة "افايا" العالمية لحلول تبسيط الاتصالات والتعاون الرقمي، حيث استمع سموه من مسؤولي الشركة إلى شرح حول ما يضمه جناحها من حلول تقنية لتسريع العمليات وتعزيز الابتكار وتحسين مرونة الأعمال.

كما توقف سموه أمام جناح شركة "سيسكو" الرائدة على مستوى العالم في مجال حلول تقنية المعلومات، وشملت زيارة سموه أيضا جناح شركة "إتش بي سي"“HBC” الرائدة في مجال تصنيع منتجات الحلول الذكية. كذلك زار سموه جناح شركة netcracker المتخصصة في توفير النطاق العريض وخدمات الانترنت والتليفزيون والهاتف في عدد من دول العالم.

وشملت زيارة سمو رئيس مجلس دبي الرياضي عدداً من الأجنحة العالمية الأخرى المشاركة في المعرض، ومنها جناح شركة "فورس بوينت" الشركة الرائدة في مجال الحلول الأمنية الالكترونية، وجناح شركة "سوفوس" العالمية في مجال الأمن السيبراني، وجناح شركة أكرونيس" العالمية والمتخصصة في مجال تطوير تقنيات السُحُب الالكترونية، وتخزين المعلومات، كما توقف سموه أمام جناح شركة sentinelone الرائدة في توفير مراكز البيانات والشبكة السحابية لمساعدة المؤسسات على تأمين أصولها بسرعة وببساطة. كما اطلع سموه من مسؤولي جناح شركة splunk awe على ما تقدمه الشركة من حلول تقنية في مجال الأمن السيبراني.

كذلك زار سموه الجناح الجزائري المشارك في المعرض، حيث اطلع سموه من مسؤولي الجناح إلى أحدث الحلول التقنية والتكنولوجيا الرقمية التي يعرضها الجناح.

وتفقّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة عدداً من أجنحة الجهات المحلية المشاركة في المعرض العالمي، حيث اطّلع سموه على مجموعة من المشاريع المبتكرة الداعمة لتقديم خدمات مبتكرة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتوقف سموه عند جناح "اتصالات" حيث أبدى سموه إعجابه بما يضمه الجناح من أحدث التقنيات والابتكارات التي تعرض لأول مرة ومنها طائرة ذاتية القيادة تعمل بدقة فائقة في تحديد الموقع، فضلاً عن تقنيات حديثة لعربة تسوق ذكية وغيرها من الحلول التقنية المتطورة.

كذلك شملت زيارة سموه جناح مجلس الأمن السيبراني، حيث تابع شرحاً حول تجربة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال التحوّل الرقمي الآمن وسبل التصدي للهجمات والتحديات السيبرانية المحتملة وفق منظومة رقمية فائقة التطور تعتمد على التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الزيارة، أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لكافة الجهود المساهمة في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للفعاليات العالمية الضخمة، وما تثمره تلك الجهود من استضافة وتنظيم أكبر وأهم المعارض الدولية على أرض الإمارة، كما هو الحال مع معرض "جيتكس جلوبال"، أحد أهم الأحداث المتخصصة في قطاع التكنولوجيا على مستوى المنطقة والعالم، مؤكداً سموه قوة الشراكات التي تجمع دبي بأهم وأبرز صُنّاع ومطوّري التكنولوجيا حول العالم، ومثنياً على تكامل أدوار الدوائر والمؤسسات الوطنية في مضمار التحول الرقمي لرسم ملامح مستقبل مزدهر للقطاع التكنولوجي والرقمي بما يخدم مختلف القطاعات الحيوية الأخرى في إطار خطة التحول الرقمي الشامل لدبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز