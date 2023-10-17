مجالس المستقبل العالمية.. تحولات متسارعة في مشهد الوظائف العالمي

ناقش المتحدثون في جلسة بعنوان "الهندسة السريعة لمدخلات الذكاء الاصطناعي.. استكشاف عالم الوظائف الجديدة" عدة تساؤلات حول ما يسجله مشهد الوظائف العالمي من تحولات متتالية يفرضها تسارع التقنيات الحديثة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الاستدامة وطبيعة العلاقة بين الأنسان والآلة.

وأكد المشاركون في الجلسة التي عقدت ضمن أعمال اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، التي تنظم في دبي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أن التحولات التقنية المتسارعة ستفرض في أقل من خمس سنوات حاجة ماسة للتدريب وتطوير مستوى التعامل مع التقنيات الحديثة لكل 6 من أصل 10 موظفين عالمياً، وأوضحوا أنه رغم توقعات توفير التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ملايين الوظائف خلال السنوات المقبلة، إلا أن هذا النوع من الوظائف يتطلب مهارات رقمية يجب أن نبدأ في مواكبتها من الأن وإلا سيبدأ البشر في التضرر وظيفياً.

الاستثمار في تعليم البشر

وأكد لي سانغيون مدير إدارة سياسات العمالة في منظمة العمل الدولية، ضرورة إحداث توازن بين حجم الاستثمارات التي تنفق على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة، وما يجب أن يتم إنفاقه على الاستثمار في تعليم البشر وتطوير مهاراتهم حتى لا نشهد اختفاءً متسارعاً لحظوظ الكوادر البشرية في سوق العمل.

وأوضح أن وتيرة تطور التكنولوجيا باتت سريعة للغاية، فقبل 5 سنوات كانت البلوك تشين هي التوجه الرئيسي ويتم تدريب وتطوير مهارات الجميع عليها، والآن دخلنا إلى مرحلة "شات جي بي تي" والتطبيقات المشابهة له من الذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب نوعا جديدا من المهارات التي يجب أن تتقنها الأجيال الجديدة لتضمن لها مكانا في سوق العمل.

أتمتة الوظائف

وقالت ميخايلا مانتيجنا زميلة TED في جامعة سان أندريس بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: "إن المستقبل القريب سيشهد توفير التكنولوجيا الحديثة وبالأخص الذكاء الاصطناعي أعدادا متزايدة من الوظائف للكوادر البشرية، وعلى الرغم من الجانب الإيجابي في هذا الأمر إلا أن القدرة على الاستفادة من هذه الوظائف ترتبط بتعزيز المهارات الرقمية للأفراد".

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي لا يزال البشر يحتفظون بالنسبة الكبرى والأهم من الوظائف، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلاً إذا لم نتطور ونواكب سرعة تطور التكنولوجيا".

من جانبه، أشار وإريك بارادو كبير الاقتصاديين والمدير العام لإدارة الأبحاث في بنك التنمية للبلدان الأمريكية، وأحد القيادات العالمية الشابة إلى الحاجة الماسة إلى تصميم مناهج تعليمية متطورة ومرنة وقابلة للتحديث بشكل سريع لتتمكن من مواكبة متطلبات سوق العمل، لأن ما يعد اليوم قمة التطور في عالم التكنولوجيا، ربما يتغير بشكل شبة كامل خلال 3 إلى 4 سنوات.

وقال " يجب أن يتمتع الأفراد بعقلية مرنة قابلة للتدريب والتعلم الدائم، فبعد الدراسة الاعتيادية يجب أن يحرص كل فرد على تعلم التكنولوجيا الحديثة وآليات التعامل معها والاستفادة منها حتى يشكل فارقا حقيقيا في سوق العمل".

وحول سرعة تطور التكنولوجيا، قالت مارتا سموسكا مدير إدارة الرقمنة في مكتب رئيس وزراء صربيا " إن الإشكالية الكبرى التي نواجهها الآن تكمن في أن تطور التكنولوجيا بات بلا هدف نهائي، لذا لا نعلم إلى أين سيقودنا هذا التصور وهل سيؤدي إلى استحواذ الآلات على سوق العمل بالكامل أم سيبقى للكوادر البشرية دور".

وأكدت سموسكا الحاجة الملحة إلى تشكيل تصور واضح للوظائف التي سيتم استبدال العنصر البشري فيها بالآلة، والأخرى التي سيخلقها تطور التكنولوجيا، إضافة للوظائف التي نرغب في الحفاظ عليها للعنصر البشري، ما يساعدنا على تحديد توجهات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عملي وفاعل يحقق توزان واستفادة لكافة الأطراف.

وأشارت إلى أن استحواذ الآلة والذكاء الاصطناعي على سوق العمل لا يزال أمراً بعيداً، فهناك ما يقارب الـ 50% من سكان العالم غير متصلين بالإنترنت بشكل كامل أو متصلون بشكل جزئي.

يذكر أن مجالس المستقبل العالمية تنظم بمشاركة نحو 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2024.

وجمعت مجالس المستقبل العالمية منذ إطلاقها عام 2008، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، أكثر من 12 ألف مشارك من 100 دولة، في نحو 900 مجلس ناقشت مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.

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