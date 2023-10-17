مورو وهيئة دبي الرقمية يتعاونان لتعزيز بيئة الأمن الإلكتروني في الإمارة

وقع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابع لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع هيئة دبي الرقمية لتقديم أحدث خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية في دبي.

جرى التوقيع بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، ويوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.

وقع المذكرة محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـشركة مورو، وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني، وذلك خلال معرض "جيتكس جلوبال" 2023 الذي تتواصل فعالياته حتى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير : "نعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشكيل نظام بيئي رقمي آمن للمؤسسات في الدولة.. ومع النمو المتسارع للربط الرقمي، أصبحت حماية البنية التحتية الرقمية في دبي ذات أهمية قصوى.. لذا، فإن شراكتنا مع هيئة دبي الرقمية تعكس جهودنا المشتركة لدعم قدرات دفاع الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية.. ومن خلال الاستفادة من حلول "مورو" التقنية المتطورة وخبراتها الرائدة في القطاع نهدف إلى الحماية من الهجمات السيبرانية المحتملة فحسب وترسيخ مكانة دبي الريادية على خارطة المدن المتقدمة في مجال الأمن السيبراني في العالم".

بدوره، قال حمد عبيد المنصوري : "تقف هيئة دبي الرقمية في الطليعة في قيادة التحول الرقمي ترسيخاً لمكانة الإمارة مركزا رائدا عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا.. ومن خلال تعزيز هذا التعاون مع شركة مورو، فإننا ملتزمون بالامتثال لأعلى معايير الأمن السيبراني، وخلق بيئة تدفع التقدم التكنولوجي وتعزز ثقافة الابتكار والتميز الرقمي للمؤسسات الحكومية.. وإننا واثقون من أن رؤيتنا المشتركة لقيادة الاستدامة والكفاءة والربط السلس، ستمكننا من الارتقاء بموقع دبي مدينة ديناميكية ومستعدة للمستقبل، ومجهزة لمواجهة تحديات وفرص العصر الرقمي".

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني: "يسرّنا توقيع مذكرة التفاهم مع شركة مورو ومع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص، تتنامى أهمية تعزيز الأمن السيبراني.. وهذا التعاون المشترك يؤكد التزامنا بتعزيز الأنظمة الأمنية للمؤسسات الحكومية في دبي.. ومن خلال الاستفادة من حلول مورو التكنولوجية المتطورة وخبرة مركز دبي للأمن الإلكتروني، نهدف إلى توفير فضاء رقمي آمن ومتقدم".

من جانبه، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "تحرص ديوا الرقمية على المساهمة في مسيرة دبي نحو مستقبل مستدام ومتمكّن تكنولوجياً.. وتعتبر هذه الشراكة بين مورو وهيئة دبي الرقمية خطوة هامة بالنسبة لنا لتطوير الأنظمة الرقمية في القطاع الحكومي وتقديم خدمات معززة له.. ومع خبرة مورو وإمكاناتها المتطورة، فإننا متفائلون بأن هذا التعاون سيدفع المؤسسات في دبي لتكون في الطليعة في مجال التقدم الرقمي".

وبموجب هذه المذكرة يمكن للمؤسسات الحكومية في دبي الاشتراك في حلول مورو المتقدمة مثل المراقبة الأمنية المُدارة والاستجابة للحوادث الأمنية، وخدمات الحوكمة والامتثال، بالإضافة إلى اختبار الاختراق، وإدارة الثغرات الأمنية، إلى جانب خدمات التوعية الأمنية وإدارة الهوية والوصول التي يوفرها مركز مورو للأمن السيبراني، وذلك عبر استخدام تقنيات متطورة ومزودة بقدرات تحليلية متقدمة وأحدث حلول الذكاء الاصطناعي لتوفير حماية شاملة للمؤسسات الحكومية في دبي.

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