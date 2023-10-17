نقل تحيات رئيس الدولة إلى الرئيس الكازاخي.. منصور بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الكازاخستاني

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في كازاخستان، عليخان إسماعيلوف، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة.

وفي بداية اللقاء نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وتمنيات سموه لكازاخستان قيادةً وشعباً مزيداً من الرقي والتقدم والرخاء.

وأكد سموه - الذي يقوم بزيارة خاصة لكازاخستان - عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة، والتي تحرص قيادتا البلدين على تعزيزها في مختلف الصعد، وبما يحقق المصالح المشتركة، ويدفع بها نحو مزيد من التقدم والتعاون المثمر، متمنياً سموه لجمهورية كازاخستان الصديقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامة قاسم جومارت توكاييف.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات من بينها الاقتصاد، والطاقة المستدامة، والبيئة، والتكنولوجيا الرقمية، والبنى التحتية، والاستثمار،.

وتبادل سموه مع معالي رئيس الوزراء الكازاخستاني وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها .

واطلع سموه على هامش اللقاء على نتائج اللجنة المشتركة بين البلدين الصديقين والتي جاءت بعد توقيع دولة الإمارات وكازاخستان 7 مذكرات تفاهم وتعاون بهدف تطوير العلاقات الثنائية الاستراتيجية العام الماضي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعليخان إسماعيلوف توقيع اتفاقية بين دولة الإمارات وكازاخستان تتعلق بإدارة وتطوير مطار أستانا الدولي والذي ستقوم بتنفيذه شركة تيرمينالز القابضة وقعها معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب الكازاخستاني ماقصاد قالي أقباروف نائب وزير النقل.

حضر اللقاء معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى كازاخستان.

وحضر من الجانب الكازاخستاني غاليمجان قويشيبايف، نائب رئيس الوزراء، رئيس مكتب حكومة كازاخستان، ودرخان ساتيبالتي عمدة إقليم تركستان.

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