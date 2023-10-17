عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع الاستثنائي الخليجي على المستوى الوزاري بمسقط

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ، الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط.

حضر الاجتماع الوزاري إلى جانب سموه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي تأكيدا على أهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف في مواجهة الأزمة الراهنة والغير مسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فالأولوية الملحة حاليا هي حماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة ، ويجب العمل بشكل عاجل من أجل توفير ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لهم ، وكذلك تمكين المنظمات الإغاثية من أداء مهامها وواجبتها تجاه المدنيين.

وأشار سموه إلى أن الأزمة الراهنة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن التطرف والعنف والكراهية كان وسيظل التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة وسلامها شعوبها، ويجب التصدي لهذه "الآفة" بكل حزم والعمل من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء التوتر والعنف المتصاعد من أجل استعادة أمن واستقرار المنطقة وحماية آمال وتطلعات شعوبها في مستقبل آمن مستقر ومزدهر.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاء انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بناء على طلب سلطنة عمان "دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون" ، وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس، ويهدف الاجتماع إلى التشاور وإجراء مناقشات حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

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